Aalborg smadrede Zagreb i Champions League-premiere

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold indledte denne sæsons færd mod Final 4 i Køln med en potentiel svær udebanetur til Zagreb, hvor et forstærket kroatisk mesterhold ventede.

De til lejligheden hvidklædte Aalborg-spillere indledte kampen i et yderst modstandervenligt tempo. Det betød, at Zagreb var i front i de første otte minutter af kampen. Da Felix Claar fik sat mere tempo i Aalborgs angrebsspil og Mikael Aggefors samtidig tog flot fra i Aalborg-målet, blev Zagrebs indledende stormløb forvandlet til et forsøg på at følge med nordjydernes nu gammelkendte tempo.

Zagrebs tunge veteraner Musa og Gojun måtte også gradvist erkende, at de ikke kunne dæmme op for den nu velsmurte Aalborg-offensiv, hvor målene blev godt fordelt ud på forskellige spillere.

Hele otte Aalborg-spillere var kommet på scoringslisten, da de første 30 minutter var spillet til ende. Et klar bevis på den større bredde, som Aalborg Håndbold har tillagt sig op til denne sæson, og det hører med til fortællingen, at Aalborg var i Zagreb uden sin store stjerne Aron Palmarsson.

På det tidspunkt var Aalborg-diligencen allerede kørt fra det noget mere fodslæbende hjemmehold. 18-14 var Stefan Madsens tropper foran, og den store Aalborg-bredde blev blot fremvist på den helt store klinge efter pausen.

Det betød, at størstedelen af anden halvleg blev en opvisning i ressourcefordeling og et stilstudie i at bevare koncentrationen i en ellers afgjort kamp. Aalborg Håndbold øgede stille og roligt hullet ned til Zagreb på måltavlen.

RK Zagreb - Aalborg Håndbold 34-24 Topscorere for Zagreb: David Mandic 5, Luka Klarica 5. Målscorere for Aalborg Håndbold: Sebastian Borthold 9, Jesper Nielsen 4, Nikolaj Læsø 4, Felix Claar 3, Lukas Sandell 3, Kristian Björnsen 3, Henrik Møllgaard 3, Martin Larsen 2, René Antonsen 2, Buster Juul 1 Udvisninger: Zagreb 6, Aalborg 4 Stillinger undervejs: 2-0, 4-4, 8-6, 8-9, 9-11, 13-16, 15-21, 16-23, 17-26, 19-31 VIS MERE

Faktisk antog det karakter af opvisning fra Aalborgs side i løbet af anden halvleg. Det blev til flere flotte kombinationer, som man kun benytter sig af, når man er komfortabelt i front.

Alle spekulationerne fra de første 10 minutter af kampen blev fejet af banen, og Aalborg Håndbold understregede, at man har et internationalt snit i sit spil og en rygrad på holdet, der selv kan finde ud af at løfte niveauet, når det er påkrævet. Meget sigende for indsatsen behøvede Stefan Madsen ikke at tage timeout, mens Zagreb var med i kampen.

Der var en stilsikkerhed i det Aalborg foretog sig, som lover godt for de kommende kampe i både den danske liga og i Champions League, hvor der helt sikkert venter større opgaver end Zagreb.