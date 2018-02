Aalborg smed stor føring

HÅNDBOLD: En forfærdelig anden halvleg kostede onsdag aften dyrt for Aalborg Håndbold, der endte med at tabe hjemmekampen til et underbemandet Skjern-mandskab med 27-25.

I første halvleg lignede det en sikker sejr til hjemmeholdet, men holdet gik helt i stå i de sidste 30 minutter.

Første halvleg stod helt i Aalborgs tegn. Allerede fra start havde man chancen for at bringe sig foran med 3-0 efter nogle tidlige tekniske fejl fra gæsterne, men Martin Larsen måtte se sig reddet i en kontra af Tibor Ivanisevic, og så kunne Skjern hænge lidt med endu.

Det skulle dog ikke vare længe - en stærk Mikael Aggefors i målet satte Aalborg i gang med en flot halvleg, og i den anden ende sørgede aalborgenserne gode bredde for masser af mål, og Aalborg sprang foran med hele 7-2 tidligt i kampen.

Det forspring blev holdt det meste af halvleg, men et par dumme tekniske fejl mod slutningen, ligesom Emil Nielsen, der gjorde det godt efter at være blevet skiftet ind i Skjern-målet, betød, at Skjern kom tættere på ved 13-11, inden Aalborg fik øget føringen med et enkelt mål til sidst og kunne gå til pausen med en føring på 15-12.

Aggefors var brillant med hele 10 redninger, og i den modsatte ende af banen gjorde Patrick Wiesmach det godt med fire scoringer inden pausen. Bjarte Myrhol lavede fem mål for gæsterne og var især stærk til at samlede returboldene op efter redninger fra Aalborgs stærke svensker.

I starten af anden halvleg gik Aalborg dog helt i stå. Emil Nielsen reddede tre af de første fire afslutninger, mens venstre opstander tog sig af den fjerde, og i den anden ende viste Skjern effektivitet, og så var stillingen pludselig 15-15.

Aalborg kom yderligere i problemer, da Martin Larsen fik sin tredje udvisning og dermed rødt kort, og kort efter røg også Simon Hald ud i to minutter. Og Skjern kunne med en sikker Anders Eggert på straffekast bringe sig foran med 18-17.

Det fik for alvor tændt tilskuerne i Jutlander Bank Arena, og Arnor Atlason bragte igen holdet i front med 17 minutter igen af kampen.

Aalborg havde chancen for igen at komme foran med tre, men Buster Juul brændte straffekast, og i stedet fik Skjern igen udlignet, da Anders Sggert scorede på straffekast for fjerde gang til 20-20.

Emil Nielsen fortsatte ufortrødent i gæsternes mål og kom på rekordtid op på 14 redninger, og det udnyttede Skjern til at bringe sig i front med 22-20. Og derfra så Skjern sig ikke tilbage.