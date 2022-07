Aalborg Streetfood efter hård kritik: Her er deres svar

AALBORG:Aalborg:nu har besøgt Aalborg Streetfood og lavet en slags madanmeldelse, hvor stedets mad, service og opbygning fik stærk kritik.

Blandt andet for at have alt for små portioner, koste for meget og have et system, der kræver stor logistisk sans. Noget størstedelen af brugerne på Facebook var enige i.

Blandt andre Kenneth Nielsen.

- Er desværre helt enig, synes i starten at det virkede spændende, men synes maden er alt for dyr i forhold til hvad man får, så vi kommer der ikke mere, skrev han på Facebook, og Poul Henrik Ebdrup Nielsen stemte i:

- Vi er stoppet med at komme dér af samme årsager. Der er så mange gode spisemuligheder i Aa og til fornuftige priser, så hvorfor bruge penge i én af de ringeste. Ærgeligt, vi er ellers kommet der ofte, skrev han, mens anden bruger, Jacob Nyc Johansen, faktisk havde været konstruktiv:

- Jeg er helt enig. Jeg har besøgt en del andre streetfood rundt i landet, og endda sendt en mail til Aalborg Streetfood, hvor jeg fortæller om mine oplevelser og giver et par gode ideer om, hvad de kunne ændre. Men ingen svar/reaktion fra dem, skrev han.

Toni Jørgensen overtog den daglige drift af Aalborg Streetfood i 2020 og har blandt andet gjort indretningen mere farverig. Foto: Bente Poder

Hos Aalborg Streetfood tager de den del af kritikken til sig. Maden skal være i orden, og der skal være rent og pænt.

- Vi tager pointerne meget seriøst, hvorfor vi har reageret med det samme, særligt har vi lagt fokus på toiletfaciliteterne. Vi har allerede holdt et møde med vores personale i forhold til at få højnet standarden, så vi sikrer, at vores gæster kan føle sig velkomne og få en god oplevelse, når de besøger Aalborg Streetfood, siger direktør Toni Jørgensen.

Der er dog også nogle gæster, der udtrykker sig i positive vendinger over for Aalborg Streetfood.

- Vi har behov for et sted som streetfood - priserne er i den høje ende, men det er et hyggeligt sted og godt for Aalborg som by, skriver Mads Holm Nielsen på Facebook, og Susanne Kristiansen er ikke enig i kritikken i forhold til, hvad hun har oplevet.

- Det var lækker mad. Prisen kunne muligvis være lidt lavere, men det kommer vel an på omkostningerne ved stedet. Vi har også sagtens kunnet nå at købe drikkevarer, mens vi ventede på maden. Jeg synes, at konceptet og stedet er interessant, skrev hun.

Toni Jørgensen udviklede selv Duck It og ejer flere madboder i Aalborg Streetfood. Foto: Bente Poder

I Aalborg:nu-artiklen var det relativt høje prisniveau også et af kritikpunkterne. Her mener direktøren ikke, der er ret meget at komme efter lige for tiden, hvor krig og krise sætter dagsordenen.

- I forhold til prissætning er Aalborg Streetfood ligesom mange andre erhvervsdrivende ramt af corona-pandemien og nu krigen i Ukraine, som har medført en ekstrem prisstigning på råvarer. Det er noget, som vi kæmper med hos Aalborg Streetfood for at forrentningen af stedet overhovedet kan løbe rundt, samtidig med at vi sætter den rigtige pris til vores gæster, siger Toni Jørgensen, der faktisk har holdt igen med at hæve priserne.

- Vi har faktisk ikke fulgt prisstigningerne i samfundet. 10 liter olie kostede før 111 kroner, i dag skal vi give 331 kroner. Det er en stigning på 300 procent. Det hænger ikke sammen, hvis du kigger på vores indtægter. Men vi er også klar over, at vi ikke kan begynde at tage 150 kroner for en burger - det ville alligevel være horribelt, siger han og uddyber.

Billigere end restauranter

- Vi ligger dog stadig prismæssigt mellem 30-50 procent under priserne på en restaurant.

Han er også imod sammenligningen med de aalborgensiske fastfood-steder.

- Aalborg Streetfood er meget mere end bare et madmarked. Det er værd at anerkende, at vi er blevet en af de mest besøgte kulturinstitutioner i Aalborg, så der må være mange, som deler vores vision og måden at være sammen på. Vi er snarere en oplevelsesøkonomisk kulturinstitution, der sælger oplevelsen ved at besøge et streetfood-marked, hvor diversitet og folkelighed er væsentlige parametre. Det er hjertet af streetfood-konceptet, hvor den hjemløse kan møde direktøren. Man kan mødes på tværs af demografi, og det er der, vi har værdien i det her samfund. Vi sælger ikke bare mad, vi sælger oplevelser, siger direktøren.

Indtjeningen centralt på drikkevarer i Aalborg Streetfood er en del af konceptet. Foto: Bente Poder

Indtjeningen centralt på drikkevarer i Aalborg Streetfood er en del af konceptet.

Selve konceptet på streetfood med at hente maden ude i boderne og derefter stille sig i kø til drikkevarer kan ikke være anderledes, mener han.

- Kritikken af selve brugeroplevelsen og navigationen i rummet hos Aalborg Streetfood bunder i en misforståelse af hele streetfood-konceptet. Det handler om at kunne gå på jagt i forskellige køkkener og vælge lige netop det, som du har lyst til eller smage af forskellige ting. Det handler om, at man samles og går rundt og får en masse smagsprøver. Det får man hverken i et cafeteria eller på McDonald's, lyder det.

- Man står i kø, og det er en del af at komme herned. Og det kan man jo enten lide eller ikke lide, siger Toni Jørgensen men slet skjult henvisning til kommentaren på Aalborgnu:dk, som du kan læse her.

- Madanmeldere skal være bevidste om deres ansvar, mener Toni Jørgensen. Foto: Bente Poder

- Jeg mener, at madanmeldere skal gøre sig mere bevidste om deres ansvar, når de anmelder steder som Aalborg Streetfood. I er et organ i en meget lille by, som kan have stor indvirkning på erhvervslivet i Aalborg, hvis I skriver noget negativt, siger Toni Jørgensen.

- I skal i stedet vende det til noget positivt, at vi samler folk og har bygget noget op omkring oplevelsesøkonomi og fået et sted hernede, som handler om diversitet og folkelighed, siger han.

Og han beder om, at man som gæst tænker over, hvad det er for et sted, inden man kritiserer det.

- Vi håber selvfølgelig, at folk har forståelse for de udfordringer, vi har. Vi retter dem, vi kan, men med dem, som vi ikke har kontrol over, særligt i disse tider, har vi ekstra brug for støtten, og at folket ikke vender Aalborg Streetfood ryggen.

I stedet skal man være konstruktiv.

- Vi er altid åbne over for konstruktiv kritik i forhold til, hvad vi kan forbedre. Og vi forsøger selvfølgelig altid bedst muligt at besvare alle kundernes henvendelser, lyder det.