Aalborg Streetfood presset af krisen: - Vi arbejder på fuld tryk for at skabe et fedt sted

AALBORG:En af dem, der holder skarpt øje med, hvornår myndigheder og regering er klar til at åbne samfundet mere, er Toni Jørgensen. Han står i spidsen for Aalborg Streetfood - Køkkenfabrikken i Aalborg Vestby.

Aalborg Streetfood skulle være åbnet allerede i april - men det satte corona-virusset som bekendt en stopper for. Stedet har for nyligt fået nye ejere, som ville gentænke konceptet.

Madmarkedet har derfor fået en markant makeover gennem den seneste tid. Tanken er, at det i højere grad skal fungere som kulturhus med events og aktiviteter - og så er planen, at der som hidtil skal være mad fra forskellige køkkener.

I øjeblikket er Aalborg Streetfood dog udfordret af ikke at vide, hvornår de præcist kan åbne og under hvilke betingelser, det kan lade sig gøre. Men ejer Toni Jørgensen, som også står bag Oslo Streetfood og spisestederne Duck It, er fortrøstningsfuld:

- Vi skal nok klare den. Vi må være lidt kreative, lyder det fra ejeren, som fortsætter:

- Vi arbejder på fuld tryk for at skabe et fedt sted til Aalborg.

Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Lige nu leder Aalborg Streetfood efter personale til stedet, hvilket kan være vanskeligt, da der er meget usikkerhed i forbindelse med corona-situationen.

- Det gode er, at alle er indstillede på den usikkerhed, vi står overfor. Vi møder stor forståelse alle vegne - både fra leverandører og andre, vi er i kontakt med, siger Toni Jørgensen.

Men selvom Toni Jørgensen er optimistisk overfor åbningen, så er det en svær tid at drive et kultur-, event- og spisested. Regeringens hjælpepakker rækker nemlig langt fra til at dække hele det tab, som Aalborg Streetfood står overfor. Han håber også, at der kommer mere hjælp fra regeringen, hvis de forskellige forbud og tiltag bliver forlænget yderligere.

- Vi er pressede. Det er ekstra hårdt for tiden, siger Toni Jørgensen, som samtidigt understreger, at de glæder sig meget til at kunne åbne de rå haller igen.

Man forbereder sig på at kunne åbne så snart, regeringen og sundhedsmyndigheder giver grønt lys for det, selvom situationen udvikler sig dag for dag. Toni Jørgensen forventer og sigter efter at kunne åbne umiddelbart efter 10. maj, men følger myndighedernes anbefalinger.

Han har samtidigt flere bud på, hvordan Aalborg Streetfood kan efterleve eventuelle retningslinjer med afstandskrav og begrænsning på antallet af besøgende. Generelt føler han sig ikke nervøs for kunne åbne så snart, der bliver ændret på forsamlingsforbuddet.

- Lige nu er vi i gang med at bygge et fedt udendørsområde med en kæmpe solterrasse. Derudover kan vi inddele de forskellige områder i zoner, så vi sikrer, at der er afstand nok.