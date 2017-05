Aalborg-streg: Skjern er favoritter nu

AALBORG: Det bliver formentlig afgjort søndag, om Aalborg Håndbold slutter sæsonen i stor jubel og med guldmedaljer om halsen, eller om man må se Skjern Håndbold løbe med titlen som Danmarks bedste håndboldhold i sæsonen 2016/2017.

Det uafgjorte resultat i torsdagens første DM-finale i Aalborg betyder nemlig, at en eventuel vinder af eftermiddagens returkamp i Skjern kan lade sig hylde som dansk mester.

- Skjern har fordel af hjemmebane, så favoritværdigheden er nok gledet over til dem nu. Men vi går selvfølgelig efter at vinde og tage guldet med hjem til Aalborg. Det er det, vi alle ønsker, lyder det fra stregspilleren Magnus Saugstrup.

Han håber, at han og holdkammeraterne har taget ved lære af torsdagens remis i Jutlander Bak Arena.

- Vi spillede egentlig en fornuftig kamp, men jeg håber, at vi denne gang er lidt bedre til at tage vare på vores chancer, siger den 20-årige stregspiller.

Uanset om det bliver til guld eller sølv, kan den unge stregspiller se tilbage på en god sæson, hvor hans rolle på Aalborg-mandskabet bare er blevet større og større.

- Det kan godt være, jeg har fået lidt mere ansvar, end jeg havde forventet på forhånd, men det er jeg kun glad for. Jeg er rigtig glad for den tillid, der er blevet vist mig. Både forsvarsmæssigt, men også i angrebet, hvor jeg får lov til at supplere Simon Hald, siger Magnus Saugstrup.