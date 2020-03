Aalborg svinger nu det store dankort til leverandører

AALBORG:Aalborg Kommune åbner nu i stor stil kommunekassen for at komme erhvervslivet til undsætning under corona-krisen

Hel præcist bliver der nu betalt 115 mio. kr. for 12.000 fakturaer.

Allerede i slutningen af sidste uge blev det her i NORDJYSKE Medier meldt ud, at kommunen vil hjælpe virksomhederne ved at droppe den sædvanlige frist på 30 dage for betaling til kommunens leverandører, og nu er man klar.

- Der er enighed om det, og vi har fået mulighed for at fremrykke betalingen af 115 mio. kr. Der ligger 12.000 fakturaer, som er godkendt til betaling. Vi sætter det i gang nu, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Den procedure med lyn-betaling vil man fortsætte med.

- Alle nye fakturaer, der indgår i kommunen i perioden til og med maj 2020, de bliver betalt lige så snart, at de er godkendt og bogført i kommunens forvaltninger og institutioner.

Der kan blive tale om meget store beløb, der skal betales før tid.

- Månedligt plejer vi at have leverandøregninger for 300 mio. kr., så det er også en hel del likviditet, der kommer ud på den måde.

I øjeblikket har Aalborg Kommune omkring en mia. kr. i kassebeholdning.

- Likviditeten har været stigende, og det synes jeg selvfølgeligt er positivt, men nu hvor vi er i den her situation, så skal vi gøre, hvad vi kan fort at hjælpe vores virksomheder.

Kommunen har gang i flere tiltag.

- Vores erhvervsafdeling forsøger at hjælp folk med at starte deres egne web-shops op og forsøger at hjælpe restaurationer med at få take-away løsninger op at køre.

Aalborg Kommune forsøger også trods corona-forholdsreglerne, hvor en stor del af de offentligt ansatte er blevet sendt hjem, at holde dampen oppe på byggesagsbehandling.

- Vi regner faktisk med, at have vores byggesagsbehandling oppe at køre på et niveau, der hedder cirka 80-85 procent. Vi høster nu virkelig gevinsten ved, at vi har fået digitaliseret det hele i forhold til byggesagsbehandlingen i kommunen.

Derfor forventer borgmesteren trods den nuværende situation ikke en stor flaskehals på byggesagsområdet.

- Vores ansatte har knoklet helt vildt for at få det til at lykkes.

Et lille mirakel hos it

I fredags havde Aalborg Kommune 700 adgange til, at de ansatte kunne arbejde hjemmefra, og det har man over weekenden fået hævet til 5000.

- De kan koble sig på vores system hjemmefra, så it-afdelingen har også præseteret et lille mirakel hen over weekenden.

Brugbare erfaringer

Selvom det kan være svært at se lang tid frem i øjeblikket, så forventer borgmesteren også, at den nuværende situation giver kommunen nogle nye brugbare erfaringer på sigt.

- Vi lærer noget omkring, hvordan arbejdsgange kan lægges om og effektiviseres. Der er læring af det her, som vi kan tage med frem, selvom det er en trist baggrund.