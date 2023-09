Lukket i flere dage: Svømmehal ramt af lyn

Svømmeglade aalborgensere må finde et alternativ, hvis turen skulle have gået til svømmehallen i Haraldslund.

Det system, der styrer kloranlægget er brudt sammen, og derfor blev Haraldslund Vand- og Kulturhus nødt til at lukke for adgangen til svømmehallen tirsdag morgen.

- Det var et lynnedslag mandag, der gjorde, at vores lille computerenhed, der styrer kloranlægget, er brudt sammen. Det har gjort, at vi ikke kan få klor i bassinerne, forklarer Betina Dallgaard, der er livredder i Haraldslund Vand- og Kulturhus.

Systemet kan dog ikke umiddelbart fikses, og adgangen genåbnes ikke, før de rigtige reservedele er på plads.

Når reservedelene er kommet skal klorsystemet genprogrammeres og køres ind.

- Som det ser ud lige nu, får vi først reservedelene på torsdag. Så det bliver først torsdag eftermiddag, der forhåbentlig bliver mulighed for at komme ind i svømmehallen igen.

Betina Dallgaard forklarer, at svømmehallen allerede mandag kunne se, at klorværdierne styrtdykkede.

- I morges stod de på 0,0, og så var vi godt klar over, den var helt gal.

Trods klorproblemerne i svømmehallen holder motionscentret stadig åben.