Aalborg-sygehuse i top: Danmarks næstbedste samlet set

AALBORG:Sygehusene, der hører under Aalborg Universitetshospital, er landets bedste, når det gælder en lang række behandlinger. Det viser en ny opgørelse fra Dagens Medicin, der samlet set placerer Aalborg Universitetshospital som landets næstbedste.

Tidsskriftet kårer hvert år danmarksmestrene inden for 53 behandlinger, og Aalborg opnår i år hele ni førstepladser samt en række andre topplaceringer - for eksempel i forhold til behandling af hjerte- karsygdomme, mens man på kræftområdet er landets bedste universitetshospital.

- Det er virkelig flot. Man kan jo ikke just sige, at der har manglet udfordringer i de senere år, og det ligger heller ikke nødvendigvis i kortene, at vi som det fjerdestørste universitetshospital kan komme helt derop, hvor vi ligger. Det er medarbejdernes fortjeneste, og jeg ser det først og fremmest som en kulmination på det hårde arbejde, der er blevet gjort i hele hospitalet for at opfylde mål og tænke i samlede patientforløb på tværs, siger lægefaglig direktør Søren Pihlkjær Hjortshøj.

Kåringen bliver til på baggrund af kliniske kvalitetsdata, der er indberettet til de faglige databaser – hvor landets speciallæger har været med til at vurdere, hvilke indikatorer der vejer tungest. Vurderingen af den enkelte behandling er altså alene baseret på behandlingskvalitet.

Behandlingskvaliteten tæller 90 procent i den samlede vurdering af et hospital. De sidste 10 procent udgøres af data om patienttilfredshed i Landsundersøgelsen for Patientoplevelser.