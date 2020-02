Aalborg tæt på Formel 1 - men regering slukker drømmen

AALBORG:Den militære lufthavn ved Nørresundby var indtil tirsdag i spil som mulig ramme for Formel 1-løb fra 2022, men det, der ville være de fleste motorsportsinteresseredes danskeres helt store drøm, fuldblodsracere med verdensberømtheder bag rattet på dansk jord, brast, da erhvervsminister Simon Kollerup (S) onsdag afviste ansøgningen fra gruppen bag projektet.

Primus motor bag arbejdet med at få begivenheden til enten Aalborg eller Roskilde, som også var under overvejelse, tidligere Venstre-minister Helge Sander erklærer sig utrolig skuffet og samtidig meget overrasket over afslaget.

- Jeg forstår det ganske enkelt ikke. Jeg havde ikke drømt om, at regeringen ville spænde ben for det, siger Helge Sander. Han forklarer, at Kollerup ikke er blevet gjort bekendt med projektets detaljer, blot ønsket om Formel 1 på dansk grund.

- Vi har bare bedt om et møde. Jeg synes næsten, det er en uforskammethed, at man ikke en gang vil mødes med os.

I sit afslag beskriver ministeren Formel 1 som et projekt, der både er komplekst og risikobetonet, og som vil kræve bred opbakning fra mange aktører, herunder bred politisk forankring.

Et komplekst projekt

Til det siger Helge Sander.

- Vi erkender, at det er et stort komplekst projekt, men det er jo ikke regeringens problem. Det var vores problem. Forudsætningerne for at komme videre, herunder lokal politisk støtte, har vi fået på plads. Jeg havde ikke forestillet mig, at regeringen ville sige nej. Andre steder i verden er det regeringen, der gør en indsats får at få Formel 1, der transmitteres over hele verden. Fodbold, håndbold og den slags nyder kun opmærksomhed i dele af verden, men Formel 1 dækker lige fra Kina, Europa og USA og Sydamerika, siger Sander, der mener, at Danmark går glip af en unik mulighed, hvad angår markedsføring af landet.

- Tænk på hvor mange hundrede millioner, der bruges på en verdensudstilling. Jeg vil tro, at dansk turisme og eksport ville få betydeligt mere ud af, at der blev kørt Formel 1, siger Helge Sander, der påpeger, at omtale af det enkelte løb ikke bare er koncentreret til tidsrummet, hvor det afvikles.

- Der køres et grandprix hver 14 dag, og ved hvert eneste refereres der til de øvrige løb i sæsonen.

Ifølge Helge Sander ville det koste cirka 300 mio. kr. at gennemføre de nødvendige foranstaltninger.

- Specielt lufthavnsområdet ville være egnet, fordi der ikke skulle så meget nyt asfalt til, siger Helge Sander, der havde opnået tilsagn fra Formel 1-ledelsen i London.

Borgmester tager afslag til efterretning

På borgmesterkontoret havde Thomas Kastrup-Larsen (S) gerne set Formel 1-løb inden for kommunegrænsen, men omvendt anerkender han, at det ikke er en sag, hans partifæller i regeringen er klar til at bakke op om.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen ville lade kommunen aktivt støtte projektet med Formel 1-løb i Aalborg, men det måtte ikke belaste kommunekassen, fastslår han. Arkivfoto: Peter Broen

- Det kunne være et fint arrangement, som kunne trække en masse mennesker til Aalborg og bidrage til at fylde byens hoteller og meget andet, men der er jo tale om et arrangement på den helt store klinge, som kræver opbakning fra regeringens side. De har så valgt ikke at støtte det, og det tager jeg til efterretning, siger Thomas Kastrup-Larsen.

- Men ærgrer det dig ikke at gå glip af en af de helt store sportsbegivenheder?

- Det kunne have været et flot arrangement, men jeg har også respekt for, at regeringen har stort fokus på klimahandlingsplanen, og den politik, der følger med i den forbindelse. Sådan er det, siger Aalborgs borgmester, der forklarer.

Kastrup-Larsen forklarer, at da han blev præsenteret for projektet vurderede han grundigt både muligheder og udfordringer, bl.a. på baggrund af den diskussion, der tilbage i 2017-18 foregik i København i forbindelse af et Formel-1 projekt, som Helge Sander i øvrigt også var bannerfører for.

- Gratis for kommunekassen

Konklusionen blev, at kommunen skulle medvirke aktivt i forhold til det praktiske, herunder den nødvendige infrastruktur såsombusbetjening, men at det skulle være omkostningsneutralt for kommunekassen.

- Mit udgangspunkt var, at skulle det finde sted, var det ikke noget, Aalborg Kommune skulle kaste en masse penge efter, og skulle vi lægge midler ud, skulle det være sådan, at vi blev økonomisk kompenseret, siger borgmesteren.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra erhvervsminister Simon Kollerup.