Aalborg to største genbrugspladser er igen åbne for haveaffald

AALBORG:Fra i dag har det igen været muligt at aflevere haveaffald på kommunens to største genbrugspladser Over Kæret og Sundsholmen.

På grund af coronavirus har haveejerne ellers i en periode ikke kunnet kommet af med haveaffaldet, og da genbrugspladserne så åbnede igen, skulle haveaffaldet i stedet til deponeringspladsen på Rørdalsvej, for at skåne de to store genbrugspladser for trafikken fra haveejerne. Der er dog stadig åbent for haveaffald på Rørdalsvej, hvis man vil aflevere her, men det er kun i normal åbningstid.

Ifølge Aalborg Kommune er det dog stadig ikke muligt at afhente kompost eller ting til direkte genbrug (humanitære formål) på de to pladser, Begge dele er lukket land for at minimere tiden på pladsen og de besøgendes kontakt med hinanden.

Kunderne på genbrugspladsen vil stadig frem til den 10. maj opleve, at der vil være vagter til at sikre, at der ikke kommer flere borgere ind på genbrugspladserne, end det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Desuden er opfordres borgerne stadig til at vente med besøget på genbrugspladsen, hvis det er muligt, samt at overholde anvisningerne om at vaske hænder og komme alene. Borgerne skal også huske selv at medbringe egne handsker og skovle, da de nuværende koste og skovle er fjernet for at minimere smitterisiko.

Fra og med mandag den 20. april genoptager Aalborg Renovation i øvrigt uddelingen af poser til restaffald samt åbner for ombytning og reparation af containere.