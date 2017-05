Aalborg tog første stik

AALBORG: Aalborg Håndbold tog første stik, da Bjerringbro-Silkeborg onsdag aften gæstede Gigantium i den første DM-semifinale.

Hjemmeholdet vandt 28-26 efter en intens og velspillet kamp foran 4315 tilskuere.

Gæsterne taktiske tilgang var tydelig at se fra kampens start.

Tålmodigt angrebsspil og sikre afslutninger skulle lukke ned for Aalborgs kontraer.

Det lykkedes fint i det det første kvarter, hvor gæsterne førte 5-3.

Time out løsnede op

Det fik Aalborg-træner Aron Kristjansson til at tage en time out, og det løsnede øjeblikkeligt op for det forkrampede spil. Forsvaret kom op i tempo og hårdhed, hvilket også fik målmand Mikael Aggefors i gang. I alt bidrog han med syv redninger i de første 30 minutter, så han var stærkt medvirkende til, at hjemmeholdet pludselig ramte et par kontraer, som sprudlende Patrick Wiesmach stensikkert omsatte.

Og så var hjemmeholdet foran med 10-8 - et forspring, som de rødblusede holdt til pausen, hvor stillingen var 13-11.

Svag højre back

Scoringsmæssigt fulgte de to hold hinanden i starten af anden halvleg, og især stjernen over den alle hos Aalborg Håndbold, Sander Sagosen, begyndte at træde i karakter på venstre back. Desværre for hjemmeholdet stod hans kollega i højre side, Martin Larsen, svagt i billedet.

Men som hold var Aalborg stærkt nok til at nappe første stik ganske sikkert

Nordjyderne går i finalen med en sejr på lørdag i Silkeborg, men har fordel af hjemmebane i en eventuel tredje semifinale.