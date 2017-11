Aalborg trækker nye til

AALBORG: Det er populært at bo i Nordjyllands største by. Det viser tal fra Boligsiden.dk.

Aarhus topper listen, når man tæller op, hvor tilflytningen er størst. Men Aalborg er lige i hælene med en nettotilflytning på 2329 personer fra 2014 til 2017. København er nummer tre på listen.

Fælles for de to byer er, at der er godt gang i byggeriet. I Aalborg har der været 1176 projektsalg i perioden.

- Det er ikke overraskende, at der er stor tilflytning til Aalborg Kommune, der er én af landets arealmæssigt største. Det er mere overraskende, at København kun er nummer tre. Men vi har set det seneste års tid, at der er mange, der søger ud i hovedstadens omegnskommuner for at få råd til at købe et hus. Det skyldes måske netop de mange nye og dyre projektboliger, der er med til at presse priserne i vejret. Og det gør, at den københavnske nettotilflytning er lavere, end vi kunne have regnet med, siger kommunikationsdirektør Birgit Daetz, Boligsiden.dk.