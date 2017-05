Aalborg-træner om DM-guld: Flot præstation af ungt hold

Skjern. Aalborg Håndbold kunne søndag kalde sig dansk mester i herrehåndbold for tredje gang efter udesejren på 32-25 i den anden DM-finale ude mod Skjern.



Dermed kan træner Aron Kristjánsson gøre status over en sæson, hvor nordjyderne først vandt DM-grundspillet og siden viste sig bedst igennem slutspillet.

- Det er en rigtigt flot præstation at gå hele vejen med et ungt hold. Vi vandt grundspillet, vandt guld og nåede også Final 4 i pokalturneringen. Det er flot, siger Aron Kristjánsson til TV2 Sport.

Den norske playmaker Sander Sagosen har igennem sæsonen været en bærende spiller, og han gjorde også en forskel i finalen med syv scoringer.

Dermed kom han til at spille en hovedrolle i hjemførelsen af mesterskabet, og Aron Kristjánsson har da også de store roser til nordmanden.

- Han arbejder hårdt og har en helt fantastisk indstilling, fordi han vil være bedre.

- Han har løftet sit niveau i denne sæson og bliver bare bedre og bedre, lyder anerkendelsen fra træneren.

Torsdagens første DM-finale i Aalborg sluttede uafgjort, men i Skjern søndag var der klasseforskel i nordjysk favør, erkender Skjerns Daniel Svensson.

- Vi spillede en dårlig kamp, jeg er meget skuffet over vores præstation. Aalborgs sejr var helt fortjent, siger Svensson til TV2 Sport.

Han spillede karrierens sidste kamp. I en alder af 35 har han valgt at sige stop. Blandt andet efter at have været igennem to forløb med cancer.

- Det var ikke lige den måde, jeg havde lyst til at slutte på. Men vi kan se tilbage på et flot forår, og det var flot at nå finalen.

- Skjern har været mere end en klub for mig, også en livline, når jeg er kommet tilbage. Så det er en klub, jeg vil komme i mange år fremover, siger Daniel Svensson.

/ritzau/