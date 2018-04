Aalborg-træner til Bahrain

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbolds nuværende træner Aron Kristjansson har allerede meddelt klubben, at han stopper efter denne sæson, og nu har islændingen også fundet ud, hvad han skal lave fremover.

Han er nemlig blevet præsenteret som den nye landstræner for Bahrain, hvor han afløser en anden god kending af dansk håndbold - ligeledes islandske Gudmundur Gudmundsson, der som træner gjorde det danske landshold til olympiske mestre i 2016 i Rio de Janeiro.

Allerede da Aron Kristjansson offentliggjorde, at han ville afbryde sin kontrakt med Aalborg Håndbold et år før tid, gjorde han det klart, at han i fremtiden enten ville være træner for et klubhold på Island eller finde et landstrænerjob, der gør, at han stadig vil kunne være i Island størstedelen af året.