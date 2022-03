Aalborg Universitet fordømmer Ruslands invasion af Ukraine

AALBORG:- Aalborg Universitet (AAU) tilslutter sig Danske Universiteters udmelding, som fordømmer Ruslands invasion af Ukraine og udtrykker støtte til det ukrainske folk. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse.

AAU har fire udvekslingsaftaler med russiske universiteter, omfattende i alt en russisk og en dansk udvekslingsstuderende. Disse aftaler sættes med øjeblikkelig virkning i bero. Dette betyder, at der ikke optages nye studerende på aftalerne, men at de to ovennævnte studerende kan gøre deres udvekslingsophold færdigt, hvis de ønsker det.

AAU opfordrer dog den danske udvekslingsstuderende, som lige nu befinder sig i Moskva, til at rejse hjem til Danmark, hvor universitetet vil hjælpe med at finde en erstatning for det afbrudte udvekslingsophold.

I øjeblikket har AAU ingen formelle forskningssamarbejder med russiske eller belarussiske institutioner. Indtil videre vil der ikke blive indgået nye aftaler om samarbejde med russiske og belarussiske partere.

Derudover vil universitetet heller ikke invitere gæsteforskere eller deltagere fra Rusland og Belarus til konferencer, møder o.lign. og opfordrer sine medarbejdere til ikke selv at deltage i lignende arrangementer i Rusland og Belarus.

Der er på AAU i dette semester et mindre antal ordinære studerende fra Rusland og Ukraine. AAU opfordrer dem til at kontakte studie- og trivselsvejledningen, studenterpræsten eller Studenterrådgivningen, hvis de har behov for råd og støtte.