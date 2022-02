Aalborg Universitetshospital topper listen over behandling af brystkræft

NORDJYLLAND:Dagens Medicin rangerer i disse uger landets hospitaler inden for en lang række behandlinger. I denne uge er de nået til kræftområdet, og her indtager Aalborg UH en klar førsteplads, når det gælder behandlingen af brystkræft.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

- Vi er stolte over placeringen på årets liste, som vidner om, at kvaliteten af brystkræftbehandlingen på Aalborg Universitetshospital er god. Det kan vi tilskrive en holdindsats fra alle faggrupper på tværs af de specialer, som behandler brystkræft, fortæller ledende overlæge ved Plastik- og Mammakirurgisk Afdeling, Lene Birk-Sørensen.

En af årsagerne til førstepladsen skal ifølge opgørelsen findes i, at Region Nordjylland er gode til at indberette opfølgningen på højrisikopatienter efter behandling. Faktisk er afdelingen den eneste region, der lever op til standarden.

- I Aalborg har vi sat ekstra fokus på at indberette opfølgningsdata, som er vigtige for at vurdere det samlede udfald efter behandling af brystkræft. Det glæder os, at resultatet af den indsats kan ses af opgørelsen, siger Lene Birk-Sørensen.

Dagens Medicins opgørelse bygger på årsrapporten fra DBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft. Her konkluderes det, at alle hospitaler leverer kvalitet på det kirurgiske område, men at der er sket en fremgang i bl.a. Nordjylland.