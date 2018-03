Aalborg vandt neglebider

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold har udspillet sine muligheder i Champions League og kan nu fokusere sine kræfter på at forsøge at genvinde det danske mesterskab.

I de bestræbelser havde holdet brug for en sejr onsdag aften ude mod skadesplagede Ribe-Esbjerg HH.

Og det lykkedes for aalborgenserne, der sejrede 25-23 efter 12-8 ved pausen.

Ribe-Esbjerg var foran 1-0 og 2-1, men siden halsede hjemmeholdet efter gæsterne i første halvleg, hvor det lykkedes fint med at lukke ned for hjemmeholdets helt store profil, Jacob Holm.

Efter pausen meldte Ribe-Esbjerg sig ind i kampen igen.

Holdet vandt de første 10 minutter af anden halvleg med hele 8-1, og så var kampen vendt på hovedet.

Aalborg-træner Aron Kristjansson tog en time out for at råbe sit hold op, og det hjalp.

Aalborg kom således på omgangshøjde ved 20-20 med knap ni minutter tilbage, og resten af kampen var en sand neglebider, som Aalborg altså vandt med to mål.

Sejren og de tre point rykker op på rækkens femteplads og står med gode muligheder for at rykke op i top-4 i de sidste seks spillerunder, hvilket er et erklæret mål.

Holdene i top-4 tager nemlig point med over i slutspillet.