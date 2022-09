Aalborg vil igen være vært for Tall Ships Races - se hvornår

AALBORG:Det er ikke lang tid siden, at skibene tørnede ud fra The Tall Ships Races 2022 i Aalborg, men allerede nu kan borgerne plotte et nyt årstal ind, når det gælder folkefesten på havnefronten.

Samlet set var der 685.700 besøgende til årets arrangement, og det vender snart tilbage, hvis det står til, Aalborg Kommune.

- Vi har en forventning om, at det lykkes for os at lande det i 2026. Vi har en rigtig god dialog med Sail Training International i forhold til det, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

I budgetforslaget er der afsat syv mio. kr. til formålet.

- Jeg føler mig meget betrygget i, at det kommer til at ske, og så kan man lige så godt budgettere med det, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Faktisk skriver kommunen direkte i referatet fra budgetdrøftelserne, at "Tall Ships Race bliver i 2026 afholdt i Aalborg for 7. gang". Så man er altså ret sikre på, at arrangementet kommer i havn.

- Vi føler os meget komfortable i forhold til det.

The Tall Ships Races kan noget helt særligt, mener borgmesteren.

- Det er et fantastisk arrangement, som alle nordjyder kan se sig ind i. Det skaber rigtig godt liv omkring fjorden, og det skaber rigtig god omsætning i byen. Og lige nu er vi ved at få gennemført en analyse på, hvor meget omsætningen har været i den her omgang. Det at man kan have et arrangement i den skala med en ramme, det gør, at det er interessant for byen.

Han peger på, at kommunen meget gerne vil være vært igen.

- Heldigvis er Sail Training International, der står for det, rigtig glade for os, fordi vi kan skabe mange arrangementer på skibene og sådan nogle ting, så de føler, at de får noget ud af det.