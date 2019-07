Aalborg vil lave grønt testcenter: Køber område ved Nordjyllandsværket

AALBORG: En aftale med Aalborg Havn betyder, at Aalborg Forsyning har erhvervet et areal ved Nordjyllandsværket, som det er ambitionen i fremtiden skal rumme et nationalt testcenter for fremtidens løsninger på vand- og energiområdet.

Ifølge en pressemeddelelse fra sagens parter betaler Aalborg Forsyning Aalborg Havns arealer ved Nordjyllandsværket for ca. 300 millioner kroner. Handlen er baseret på officielle valuarvurderinger, hvor Aalborg Havns investeringer i området de seneste år er indregnet.

Ambition om testcenter

Da daværende Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholts besøg i Aalborg tidligere på foråret præsenterede en bred koalition bestående af aktører fra byen, herunder Aalborg Havn, Aalborg Universitet, Aalborg Forsyning og House of Energy, ministeren for byens bud på, hvorfor netop Aalborg skal være hjemsted for et nationalt grønt testcenter. Selvom regeringsmagten nu er skiftet, har det ikke ændret på Aalborgs ambitioner om at huse et nationalt grønt testcenter:

- I Aalborg Kommune tænker vi allerede i dag i grønne løsninger, og at have fokus på bæredygtighed har i mange år været en fast del af Aalborgs DNA. Alene det giver os en solid platform at bygge et sådant testcenter på. Læg dertil, at Aalborg Universitet og erhvervslivet står klar i kulissen til at indlede et tæt samarbejde med Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning om at skabe fremtidens løsninger på vand- og energiområdet. Netop derfor er Aalborg en helt oplagt placering til et nyt nationalt grønt testcenter, der med den nye regerings ambitiøse klimamål formodentlig er kommet et skridt nærmere en realisering, vurderer Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

- Området omkring Nordjyllandsværket er en oplagt placering, da vi allerede har den nødvendige infrastruktur på plads i forhold til energiområdet. Samtidig involverer planerne for omstillingen af Nordjyllandsværket allerede i dag implementeringen af en kombination af en række nye energiformer, som f.eks. sol- og vindenergi, overskudsvarme, geotermi og varmepumper,” siger Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand for Aalborg Forsynings energidivision.

Samler aktiviteter

- Derudover har vi også iværksat planer om at samle alle grene af forsyningsvirksomhederne i administrationsbygningerne ved Nordjyllandsværket. På den måde har vi i fremtiden den megen ekspertise og specialiserede viden i vores medarbejderstab samlet ét sted, så de optimale muligheder for samarbejde, synergier, videndeling og effektivisering på tværs af vores store organisation er til stede, siger Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand i vanddivisionen i Aalborg Forsyning.

Lasse P.N. Olsen fremhæver derudover, at ejerskabet samtidig sikrer Aalborg Forsyning råderetten over hele arealet i forbindelse med Nordjyllandsværket og dermed frie hænder til at foretage de nødvendige investeringer i fremtidens fjernvarmeforsyning.

Aalborg Forsyning købte 1. januar 2016 Nordjyllandsværket af Vattenfall, mens Aalborg Havn samtidig erhvervede havnefaciliteterne på ca. en million kvadratmeter, herunder kajarealer, administrationsbygning, ejendomme, kraner, tankanlæg, en vindmølle mv. Dette blev gjort med henblik på at omdanne området til en erhvervshavn, når det gamle kulkraftværk efter planen skulle være udfaset i 2028.

Direktør: Stort potentiale

Planerne om en erhvervshavn på nordsiden af Limfjorden er i mellemtiden blevet overhalet indenom af visionen om at tiltrække et nationalt grønt testcenter til byen, og adm. direktør Claus Holstein fra Aalborg Havn er overbevist om, at området og byen herigennem tilføres en stor værdi:

- I Aalborg Havn har vi i tæt samarbejde med de øvrige aktører i byen i en længere periode arbejdet med at facilitere processen med at tiltrække et nationalt grønt testcenter til Aalborg. Vi har engageret os i projektet, da vi ser et meget stort potentiale i fortsat at være helt i front på den bæredygtige dagsorden og ikke mindst at tiltrække endnu flere grønne virksomheder og job i byen. Ikke mindst derfor har det været et naturligt skridt for os at afhænde vores arealer ved Nordjyllandsværket som led i den strategiske plan for at gøre Aalborg til et grønt testcenter, siger han.