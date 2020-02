Aalborg vil være bedre til at rumme regnbuebørn: - Det går ud over deres skolegang, når de skal skjule, hvem de er

Ciskønnet: Person, hvis oplevede køn og kønsudtryk svarer overens med det køn, personen blev tildelt ved fødslen. Mange vil samtidig leve op til de sociale forventninger knyttet til deres kønsidentitet og -udtryk, mens nogle vil forholde sig kritisk til disse forventninger. Det modsatte af transkønnet.

Transkønnet: Fællesbetegnelse om personer hvis kønsidentitet eller kønsudtryk i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det køn, de blev tildelt ved fødslen. At være transkønnet har ikke noget med seksuel orientering at gøre. ’Trans’ kommer fra at være i bevægelse. I den her forstand i en bevægelse væk fra sit tildelte køn, men ikke nødvendigvis i bevægelse henimod et andet køn.

Binder: Har til hensigt at danne en flad brystkasse og bruges af personer, der ønsker at have en flad brystkasse, hvis de udvikler øget bryst- og fedtvæv i deres teenageår. Typisk ét stykke stof med velcro og elastik, der kan spændes rundt om brystkassen, men kan også udformes som en stram undertrøje.

Cisheteronormativitet: Beskriver en livsopfattelse, hvor man antager, at ciskønnethed og heteroseksualitet er normen, og at alle er heteroseksuelle og ciskønnet indtil det modsatte er bevist. Mange samfundsstrukturer er bygget op på den antagelse, fx cpr.nummer, forældreskab, opdragelse, dele af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Queer: Queer kan være en tilgang til køn og seksualitet, der definerer sig i opposition til den herskende kønsforståelse, og som stiller spørgsmålstegn ved kønsroller og hele tankegangen om to polære køn, der supplerer hinanden. For mange handler det lige så meget om en måde at forholde sig til livet og verden på, ved fx at gøre op med forudbestemte regler og roller i kærlighed, sex og forhold. Man kan sagtens være ciskønnet og heteroseksuel og samtidig identificere sig som queer ved at lege med sit kønsudtryk, sine måder at indgå forhold og relationer på og fx ved at problematisere forventninger til, hvordan man er mand og kvinde.

Kønsudtryk: Den måde vi udtrykker os på, fx gennem valg af tøj, make up, frisure og adfærd.

Minoritetsstress: En særlig stressform, alle minoritetsidentiteter kan udvikle. For LGBT+ personer gælder det fx, når man overvejer at springe ud, overvejer om ens kønsudtryk kan provokere andre til diskriminerende adfærd over for en (både psykisk og fysisk), håndtering af stigmatisering og når lovgivning modarbejder ens måde at leve på; fx medmødreskab, barselslov, cpr.nummer, lovgivning om bloddonation for mænd, der har sex med mænd.

Internaliseret LGBT-fobi: En tilstand hvor man indoptager ens omgivne miljøs negative opfattelse af at være LGBT-person. Det er fx, når ’bøsse’ bliver brugt som skældsord (og når lærere påpeger, at man ikke skal kalde hinanden det, fordi det er negativt), negativ portrættering af LGBT-karakterer i film og serier (fx biroller, der bøvler med psyko-sociale udfordringer ifm. med deres LGBT-identiteter), familiemedlemmer og venner, der udtaler sig negativt om kendte LGBT-personer, osv. Internaliseret LGBT-fobi bevirker at mange LGBT-personer afholder sig fra at udvikle og udforske deres LGBT-identitet, hvormed de opbygger et negativt selvforhold, der afholder dem fra at indgå i sunde og positive romantiske og seksuelle relationer i deres teenageliv.