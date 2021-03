Aalborg vil være vildere - og du kan være med

AALBORG:Aalborg Kommune deltager i en konkurrence om at skabe et vildere Danmark, som miljøminister Lea Wermelin (S) netop har udskrevet for at skabe bedre vilkår for dyre- og plantearter, der er i risiko for at uddø.

Landets kommuner skal dyste om titlen som Danmarks Vildeste kommune, og udover anerkendelsen får vinderkommunen en gevinst på 1 mio. kroner, som skal bruges til et naturprojekt. Og de penge vil Aalborg Kommune gerne have fingre, for her har man i mange år arbejdet med natur og biodiversitet - blandt andet via en biodiversitetsstrategi, som blev vedtaget i 2017, som senere blev fulgt op af en natur-, parker- og udelivspolitik, hvor der opstilles konkrete mål for kommunens natur og grønne områder.

Det handler for eksempel om at give plads til naturen ved at omlægge store, klippede græsplæner til oplevelsesrige rum med blomstrende urter, kvashegn til pindsvin og insekter og bevaring af gamle træer, og derfor ser rådmand for by og landskab Hans Henrik Henriksen (S) også frem til konkurrencen.

- Projektet taler lige ind i kommunens igangværende arbejde med at implementere vores biodiversitetsstrategi, og derfor er den et kærkomment initiativ til at invitere alle med på vognen, siger han til en pressemeddelelse.

Ifølge stadsgartner Kristen Lund Andersen, kan kommunen ikke løfte opgaven alene, og derfor opfordrer man alle til at støtte op om konkurrencen.

- Samarbejde og engagement på tværs af borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer er et kendetegn for Aalborg Kommune. Den egenskab skal vi huske også at bruge, når det handler om biodiversitet, forklarer hun.

Som almindelig borger kan man for eksempel så vilde urter i sin altankasse, men erhvervsdrivende, lodsejere, haveejere, skoler, institutioner og andre må også gerne være med. Aalborg Kommune vejleder gerne i forhold til større projekter, og der er også lavet informationsmateriale om frøblandinger og en brochure om rig natur i haven, der snart følges op af en vejledning til øget biodiversitet på større, grønne fællesarealer.

