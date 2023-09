Aalborg-virksomhed kåret som årets vækstvirksomhed

Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder (FBV) har kåret Scandinavian Medical Solutions som årets danske børsnoterede vækstvirksomhed.

Kåringen fandt sted på FBV’s årsmøde, som netop er blevet afholdt på Christiansborg i København. Det var en beæret og stolt CEO og stifter af Scandinavian Medical Solutions, Jens Krohn, som på vegne af hele SMS-teamet fik overrakt prisen for årets danske børsnoterede vækstvirksomhed.

- Jeg er utrolig stolt og beæret. Scandinavian Medical Solutions har været igennem en rivende udvikling, siden vi blev optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark tilbage i november 2021.

- Kåringen i dag er et resultat af benhårdt arbejde udført af alle vores dygtige medarbejdere. Hele teamet bag SMS har del i den anerkendelse, som vi i dag har modtaget, siger Jens Krohn.

Foreningen repræsenterer økosystemet af virksomheder, der ønsker – eller allerede har valgt at lade sig børsnotere – for at rejse kapital til at finansiere deres videre vækstrejser.