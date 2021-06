Aalborg viste mesterklasse i den første DM-finale

HÅNDBOLD:Den første af potentielt tre DM-finaler blev afviklet uden Aalborg Håndbolds træner Stefan Madsen på sidelinjen. Få timer inden kampstart var Stefan Madsen gået i isolation, da han havde været i nærkontakt med en coronasmittet person. I hans fravær var Arnór Atlason forfremmet til fungerende cheftræner.

Kampens indledning viste, at det talstærke hjemmepublikum havde fundet finaleformen. Ved en hver given mulighed for at påvirke dommerkendelserne, blev der frembragt en tinnitus-udløsende pibekoncert.

Lydtrykket nåede de højeste decibel tal, når Sebastian Skubbes kronisk svage nakkemuskler kom på overarbejde. Tilskuerne kunne dog pifte herfra og til et fladt cykeldæk. Sloveneren var ekstraordinært god. Sammen med Jacob Lassen gjorde Sebastian Skube ondt på et Aalborg-forsvar, der havde svært ved at følge med de to fodrappe BSH-spillere.

Mens Skubes præstation ikke gik ubemærket hen, var der ikke helt samme opmærksomhed på Felix Claars indledning på kampen. Den svenske Aalborg-strateg havde en hånd med i stort set samtlige scoringer. Han var eminent til at skabe gode situationer for sig selv eller sine holdkammerater.

BSH havde også sine defensive udfordringer at kæmpe med. Blandt andet udgik Klaus Thomsen med noget, han selv fornemmede som en ledbåndsskade i det ene knæ. Et potentielt trist punktum for en lang karriere. René Toft Hansen var også presset, men det var af to hurtige udvisninger, der satte en dæmper på hans defensive udfoldelsesmuligheder.

Aalborgs udfordring i de første 20 minutter var til stadighed en defensiv, der ikke kunne lukke af for Skubes brud, der ofte skabte ravage i Aalborg-defensiven. På plussiden var, at Aalborg-spillerne havde fået skudt hul på Johan Sjöstrand, der ellers havde været en kæmpe profil i de to semifinaler mod TTH Holstebro. Sjöstrand tog plads på bænken til fordel for Kasper Larsen, der med sin første aktion præsterede en klasseredning mod en fri Felix Claar.

Kort før pausen havde Mark Strandgaard en kontra, hvor han kunne have bragt Aalborg foran, men igen stod Kasper Larsen i vejen, og dermed endte de første 30 minutter i målmæssigt vatter med 17 scoringer til hver.

Aalborg Håndbold - Bjerringbro-Silkeborg Håndbold 37-34 (17-17) Målscorere for Aalborg: Lukas Sandell 10, Buster Juul 7, Nikolaj Læsø 5, Mark Strandgaard 4, Felix Claar 4,Magnus Saugstrup 3, Henrik Møllgaard 2, Sebastian Barthold 1, René Antonsen 1. Topscorere for BSH: Jacob Lassen 6, Sebastian Skube 6, Alexander Lynggaard 6. Stillinger undervejs: 2-2, 6-7, 10-10, 14-13, 15-16, 23-20, 28-22, 29-25, 32-29 Udvisninger: Aalborg 2, BSH 3 Tilskuere: 2.700 Anden finalekamp spilles på tirsdag i Silkeborg. VIS MERE

I pausen må der have været fokus på et lidt skarpere forsvarsspil fra Aalborg, der ikke havde de store problemer med at komme til gode muligheder i den offensive del af spillet.

Aalborg Håndbold har fået en fin vane med at komme ud til anden halvleg i et endnu højere gear. Den første DM-finale var ingen undtagelse. Her blev der også lagt fra land i et hæsblæsende tempo fra nordjydernes side. Det skabte en 27-21-føring efter 39 minutters spil.

Det var ikke blot et højere forsvarstempo men så sandelig også et par store redninger fra Mikael Aggefors, der fandt sit top-niveau frem. Den svenske keeper, der også gør sig i IT-branchen satte en decideret firewall op i Aalborg-målet.

BSH fik dog delvist spoleret den tiltagende feststemning, da midtjyderne dygtigt og indæt blev ved med at slå tilbage som en irsk bokser, der godt nok er i tovene, men ganske enkelt nægter at give op eller så meget som tage tælling.

På samme måde må man bare have respekt for Aalborg-spillerne, der ikke lod sig gå på af BSH's vedvarende tilnærmelser på måltavlen. End ikke tre angrebs ufrivillig pause til Felix Claar kune ødelægge Aalborg-rytmen i den velsmurte angrebsmaskine. Lukas Sandell bombede løs, og Nikolaj Læsø bød ind. Buster Juul var vel sammenlagt på banen i et minuts penge, men han via sine stensikre straffekast viste han, at han er den oplagte afløser for Anders Eggert som ligaens straffekast-konge. Syv gange på ligeså mange forsøg kastede han bolden i mål via et straffekast.

Mod kampens slutning hævede Aalborg oven i købet intensiteten i forsvarsarbejdet, og det betød, at de sidste minutter blev en formalitet for det forsvarende mesterhold, der over en bred kam viste mesterklasse i den første DM-finale.