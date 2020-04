Aalborg Zoo genåbner før tid

Fra 1. maj bliver det igen muligt, at komme helt tæt på de vilde dyr i Aalborg Zoo, når haven genåbner.

Beslutningen om igen at byde gæster indenfor er truffet efter, at Rigspolitiets retningslinjer er blevet opdateret. Her lyder det blandt andet, at zoologiske haver, safariparker og forlystelsesparker igen må holde åbent, og at det igen er tilladt at besøge dem, så længe sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger overholdes, skriver Aalborg Zoo i en pressemeddelelse.

Aalborg Zoo har haft lukket siden 18. marts på baggrund af de anbefalinger, der på daværende tidspunkt kom fra regeringen og sundhedsmyndighederne.

Haven opfordrer gæsterne til at hjælpe med at gøre turen i zoo til en god og smittefri oplevelse ved at sikre god håndhygiejne og sørge for at holde afstand til andre. Har man symptomer på COVID-19, beder de om, at man bliver hjemme.

