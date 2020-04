Aalborg Zoo udskyder åbning af haven på ubestemt tid

AALBORG:Aalborg Zoo må nu bide i det sure æble og udskyde den ellers planlagte åbning af haven pr. 1. maj på ubestemt tid.

Direktør Henrik Johansen, Aalborg Zoo, siger til aalborg:nu, at zoo er bragt i en utrolig træls situation sammen med landets øvrige zoologiske haver.

- Jeg vil gerne understrege, at vi naturligvis følger de anvisninger, som vi får fra eksempelvis sundhedsmyndighederne, erhvervsministeren og justitsministeren, og når de fraråder en åbning, så er vi nødt til at efterleve denne anbefaling.

- Men jeg synes også, at kursen er noget slingrende, og det får nogle enormt store konsekvenser for Aalborg Zoo, at vi ikke ved, hvornår vi så kan åbne haven. Utrygheden og uvisheden er svær at leve med, og vi har et stort behov for at komme i en fornuftig dialog med myndighederne.

Henrik Johansen pointerer, at lukningen betyder mistet omsætning i million-størrelsen.

- Vores bedste indtjeningsmåneder er juni, juli og august, og nu har vi altså udsigt til at miste ikke mindre end 22 millioner kroner i omsætning i denne periode, og det rammer os på likviditeten.

- Det er denne omsætning der gør, at vi har penge i kassen til udgifterne i årets øvrige måneder.

Zoo-direktøren peger endvidere på, at haven har en lang række faste udgifter.

- Dyrene skal jo have foder uanset, om der er corona-krise eller ej, og vi kan lidt firkantet sagt ikke bare lukke "butikken" klokken 16 og overlade dyrene til sig selv.

Henrik Johansen afviser ikke, at den uafklarede situation omkring en genåbning kan få konsekvenser for havens dyrehold.

- Jeg vil nødigt male fanden på væggen, men når vi ikke ved, hvornår vi må åbne igen, og vi derfor heller ikke ved, hvad fremtiden bringer, så kan det i yderste konsekvens betyde, at vi må overveje hvilke dyr, vi fortsat skal satse på og beholde i Aalborg Zoo, understreger direktøren.