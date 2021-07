Aalborgenser klar til kampen på Wembley: Det er det største

AALBORG:I aften går det løs på Wembley i London, når Danmark møder England i EM-semifinalen.

Indrejserestriktionerne betyder, at danske fans ikke kan rejse til den engelske hovedstad og støtte landsholdet, men der er alligevel en 24-årig aalborgenser, der er fløjet ind.

Han er nemlig en del af en eksklusiv klub af de mest loyale fans samt samarbejdspartnere, der kvit og frit er blevet inviteret af DBU til at se den historiske kamp.

- Jeg er helt beæret, siger 24-årige Sebastian Holmquist Erichsen fra Aalborg, der sammen med kammeraten Johan Søgren Jensen, driver det digitale fodboldunivers Fodboldidioterne på YouTube og Instagram, hvor de tager sporten under kærlig behandling.

Sebastian Holmquist Erichsen har været med DBU-flyet til London. Privatfoto

Han har vært på utallige rejser og set et hav af kampe, men onsdag aften bliver noget helt specielt.

- Kampmæssigt er det her det største, siger Sebastian, der først blev født fire år efter, at Danmark blev vandt EM i 1992.

En corona-boble

Hele selskabet fra DBU er med i en særlig corona-boble og uden kontakt til andre, og derfor kan det lade sig gøre trods de engelske restriktioner.

- Vi er fløjet ind med DBU, hvor der er fans og specielle gæster, hvor vi er nogle af dem, siger Sebastian Holmquist Erichsen.

Inde i DBU’s corona-boble er der lidt mere stille end normalt.

- Stemningen er god, det er lidt noget andet end vi er vant til. Der plejer at være råben og skrigen og fest, farver, sang og sådan nogle ting.

Fra lufthavn til restaurant

DBU-selskabet på omkring 200 personer er kørt fra lufthavnen og ind til den restaurant, som selskabet ikke må forlade før kampen.

- Vi har fået en masse øl , der er fri bar og noget mad, og det er det, som den står på, før vi kører til Wembley.

I London har det dog ikke vrimlet med roligans.

To fans

- Jeg så egentlig kun to danske fans, der gik rundt, så det var meget begrænset.

DBU har uddelt flag og hatte for at sprede stemning og bl.a. medbragt 5.000 dannebrogsflag.

- Vi er klar til at give den gas og synge en masse sange, så vi kan få hjulpet landsholdet videre til finalen.

Samlet set ventes der dog omkring 8000 danske fans på det ikoniske stadion i London i kraft af de mange danskere, der er bosiddende i England.

Sebastian Holmquist Erichsen, der også var til kvartfinalen i Baku i lørdags, skyder på forhånd på en dansk sejr på 2-1.

- Jeg er meget mere nervøs den her gang for at være helt ærlig. Jeg tror, at det kommer til at holde hårdt, men Danmark tager den 2-1.