Aalborgensere slipper billigere: Derfor stiger din fjernvarme ikke

AALBORG:Energikrisen har spredt sig som en steppebrand i hele Europa. Energipriserne er på himmelflugt, og det vil kunne mærkes på den enkelte borgers pengepung. Men fjernvarmekunderne i Aalborg Kommune kan ånde lettet op, for Aalborg Forsyning holder prisen for fjernvarme i ro i 2022.

- Der venter ikke nogen ekstraregninger på fjernvarme til vores kunder. Vores fjernvarmepriser vil være stabile, og derfor går vores kunder fri, selvom der er energikrise, siger direktør i Aalborg Forsyning Søren Gais Kjeldsen i en pressemeddelelse.

Den glædelige nyhed skyldes blandt andet, at Aalborg Forsyning ikke er afhængig af gas og el i sin produktion af fjernvarme. I stedet kommer varmen fra flere forskellige energikilder fx affaldsforbrænding, overskudsvarme fra blandt andet Aalborg Portland og kul på Nordjyllandsværket.

- Vi har nogle gode faste kontrakter på affaldsforbrænding og overskudsvarme, som ikke rykker sig trods energikrisen. Og selvom prisen på kul er steget, får det ikke betydning for fjernvarmekunderne. Nordjyllandsværket producerer både varme og el, og med de stigende elpriser har vi også opnået en stigende indtjening på elproduktionen, som udligner de stigende udgifter til kul, forklarer Søren Gais Kjeldsen.

Det er en kombination af affaldsforbrænding, overskudsvarme og kul fra Nordjyllandsværket, der gør at varmepriserne i Aalborg ikke stiger så meget, som mange andre steder. Arkivfoto: Henrik Bo

Baggrunden for de stigende energipriser på verdensplan er blandt andet, at efterspørgslen på energi er fløjet i vejret i takt med genåbningen efter corona, og samtidig er udbuddet af energi lavt. Rusland har skruet ned for leverancerne af gas til Europa, og derudover har der været mindre vind, så vindmøllerne ikke har leveret så meget strøm som håbet.

- Når vi om nogle år har udfaset brugen af kul på Nordjyllandsværket, vil en større del af vores varmeproduktion være el-baseret. Men vores strategi er, at vi øger mængden af overskudsvarme og introducerer større lagre, så vi ikke bliver sårbare overfor svingninger på det internationale energimarked, siger Søren Gais Kjeldsen.

Selvom varmepriserne ikke stiger kan kunder, der laver mad med gas dog komme til at opleve et mindre prishop. For Aalborg Forsyning hæver - som Nordjyske også har omtalt før - prisen på gas med 17 procent.

- Langt størstedelen af den pris, som bygas-kunderne betaler, består af et fast abonnement, som ikke bliver ramt af prisstigninger. Derfor er det kun på selve forbruget af bygas, at prisen stiger, siger Søren Gais Kjeldsen.

Den typiske komfur-kunde har et forbrug på 25 kubikmeter bygas om året, hvilket årligt koster 184 kroner - men nu stiger til cirka 220 kroner.