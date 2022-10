Aalborgenserne elsker lydbøger, og særligt én genre er populær

AALBORG:Vi lytter som aldrig før – måske ikke til hinanden – men så til podcasts og lydbøger, og det mærker de hos Aalborg Bibliotekerne.

Her er man en del af bibliotekernes app, eReolen, hvor borgerne ganske gratis kan låne både e- og lydbøger – og den mulighed bliver i stadig stigende grad brugt af borgerne i Aalborg, fortæller Allan Skovmose Johansen, der er koordinator for pr og kommunikation hos Aalborg Bibliotekerne.

I løbet af de seneste fire år er antallet af udlånte lydbøger i eReolen mere end fordoblet, og i august 2022 lå antallet af udlån på niveau med de to perioder under corona, hvor bibliotekerne var lukkede. Dengang oplevede eReolen et kæmpe boom.

Ifølge Allan Skovmose Johansen skyldes den stigende interesse for lydbøger flere ting.

- Flere får øjnene - eller ørerne - op for lydbøger, forlagene prioriterer det højt, og de er blevet både flittigere og dygtigere til at producere gode lydbøger, og som konsekvens heraf er udbuddet på streamingtjenester som eReolen steget markant.

Bøger til de små er et hit

I august 2022 lånte borgerne i Aalborg Kommune 18.294 lydbøger i eReolen, og ser man på de ti mest populære lydbøger den måned, er der også et par tendenser, der afspejler sig i tallene.

Knap halvdelen af de ti bøger er nemlig børnebøger af danske forfattere – mens knap hver tredje er non-fiktionsbøger målrettet voksne og deres forhold til andre på for eksempel arbejdspladsen.

- Jeg studsede over, at det lige var i august, at "Vi havde en fest, men så kom Preben”, "Kunsten at være fucking ligeglad” og "Omgivet af idioter” scorer højt, når man er færdig med at holde sommerferie, fortæller Allan Skovmose Johansen og forklarer, at det store antal udlån er spredt ud over mange forskellige titler.

Han fortæller også, at biblioteket skam stadig har lydbøger på CD-skiver, man kan låne. Selvom udlånene falder her, sker det dog ikke så meget, som de digitale udlån stiger. Og på biblioteket forventer de også, antallet af udlånte lydbøger via eReolen vil fortsætte med at stige.