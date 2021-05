Aalborgs borgmester er testet positiv for coronavirus

AALBORG:Borgmester Thomas Kastrup-Larsen har ved en kviktest fået besked om, at han har fået coronavirus. Det skriver borgmesteren på sin Facebook-profil.

Borgmesteren har taget testen mandag formiddag, og nu venter han på, om en efterfølgende PCR-test bekræfter testresultatet. Svaret får han om et døgns tid.

- Men jeg er bange for, at den er god nok - for når jeg mærker efter, har jeg også milde symptomer, skriver Thomas Kastrup-Larsen på Facebook.

Når borgmesteren vælger at melde ud nu, før resultatet af PCR-testen foreligger, er det især for andres skyld.

- Hvis jeg har covid-19, så kan folk nå at få gjort, hvad de nu skal i forhold til smitte, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Borgmesteren har symptomer i form af let feber, men det er også det for nuværende.

Symptomerne forbandt han ikke i første omgang med covid-19, og derfor fik han blot taget en kviktest i stedet for en PCR-test til at begynde med.

- Under normale omstændigheder ville jeg have tænkt, at jeg sagtens kunne tage på arbejde i morgen, men det kan jeg så ikke. I stedet er det syv dage i soveværelset, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Selvisolationen betyder, at det ikke bliver meget, vi får borgmesteren at se i de kommende dage, men han vil passe sit arbejde i det omfang, han kan, med mindre hans tilstand forværres.

- Jeg har været nødt til at aflyse nogle optagelser tirsdag, og jeg skulle have holdt tale til en frihedsfest hos TV2 Nord, men det kommer jeg selvfølgelig ikke til. Når vi kommer frem til onsdag, hvis jeg har det, som jeg har det nu, så vil jeg tage de møder, jeg kan, elektronisk, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Borgmesteren er nervøs for, at han kan have smittet sin familie, og han beder alle andre, han har været i nærheden af om at tage en test.

- Tankerne løber gennem mit hoved. Har jeg ikke været forsigtig nok? Kunne jeg have gjort noget for at forhindre det? Jeg aner ikke, hvor jeg er blevet smittet - eller hvordan. Jeg håber inderligt, at jeg ikke er kommet til at smitte andre, skriver han på Facebook.