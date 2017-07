Aalborgs borgmester skudt i havnen

AALBORG: Solen skinnede over landsstævnet hele lørdagen, og det benyttede flere til at få en dukkert i et af byens mange bassiner.

Et af de steder, hvor folk fik sig en kølende dukkert var i Skudehavnen, men her var det ikke nok bare at hoppe i vandet.

Her var det nemlig muligt at blive skudt afsted fra en luftpude, der sendte de modige en otte meters penge over havets overflade, inden de røg nedad igen.

Det var også muligt at hoppe i vandet fra trampolin på kajen og en af dem, der prøvede begge dele, var borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen.

Se ham blive skudt afsted i videoen herunder:

Video