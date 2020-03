Aalborgs restauranter og hoteller er mærkede af coronavirus

AALBORG:Færre mennesker i busserne og masser af aflyste arrangementer. Frygten for corona-smitte kan efterhånden mærkes alle steder.

Også byens mange restauranter og hoteller er nu ramt af, at vores adfærdsmønster er begyndt at ændre sig.

- På lørdag har vi et arrangement for 43 mennesker, der har valgt at aflyse, og det er uden tvivl på grund af corona-virus. Vi er meget påvirkede af det her i huset, siger Lars Friis Nielsen, der er køkkenchef på Brdr. Price på C. W Obels Plads.

Også hos genboen Søgaards Bryghus kan man mærke, at vi går mindre ud.

- Vi har folk, der har reserveret herinde i forbindelse med, at de skulle i Aalborg Kongres & Kultur Center, Musikkens Hus eller andre steder, hvor der er store arrangementer, som så er blevet aflyst på grund af corona, siger indehaver Lisa Søgaard.

Hos Horesta, der er brancheorganisation for hotel, restaurant og turisme, kan den nordjyske formand Lars Mouritzen nikke genkendende til, at nogle er presset af situationen.

- På den korte bane er det de store aktører, der er ramt først af aflysninger af eksempelvis kongresser. Det er hotelværelser, der bliver aflyst, taxaer, der ikke skal køre og byens butikker og restauranter, der ikke får besøg, siger formanden, der også er direktør i Restaurant Papegøjehaven.

- Men det, jeg hører nu, og også delvist selv kan mærke, er, at efterhånden som man strammer anvisningerne, så går nogle mennesker lidt i panik. Og det bliver først for alvor farligt for os, når folk begynder at ændre vaner, siger han.

Lars Mouritzen vurderer, at virus-frygten kan betyde, at nogle steder bliver nødt til at afskedige medarbejdere og måske også, at spisesteder må lukke som følge af de økonomiske konsekvenser.

- Vi er rigtig glade for den hjælpepakke, der kom i går, som betyder, at vi kan udskyde A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms-indbetalinger, men det er vores likviditet, der bliver vores problem. Der skal penge i kassen, siger han.

Også hos Brdr. Price og på Søgaards Bryghus fylder de økonomiske bekymringer.

- Det er klart. Vi kan mærke, når der er aflysninger, og folk bliver mere forsigtige, siger Lisa Søgaard.