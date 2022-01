Aalborgs sidste donut-butik lukker

AALBORG:Vi skal kun halvandet år tilbage i tid, før folk ikke kunne få nok donuts. På uhørt kort tid åbnede fire butikker i byen dedikeret til den populære kage.

Med tiden er butikkerne lukket en efter en, og nu har byens sidste donut-butik, La Donuteria i Nørregade, meldt ud på deres Facebook-side, at de også lukker.

- Vi vil gerne takke jer alle for at have været her hos os siden dagen med åbning. Der er nogle personlige årsager til, at vi er nødt til at beslutte, at vi ikke kan fortsætte med at holde åbent længere, skriver butikken på sin Facebook-side.

Mellem jul og nytår kunne Nordjyske fortælle, at lokalerne var sat til leje på en online portal for erhvervslejemål. Den ene ejer afviste dog, at donut-butikken skulle lukke.

Selvom La Donuteria lukker ned, åbner de, ifølge Facebook-opslaget, butikken for sidste gang de kommende to weekender.