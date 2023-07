Aalborgs skoler har et renoveringsbehov på 2,5 milliarder

AALBORG:Bygningerne forfalder og regningen vokser.

Så dyster er situationen for de kommunale bygninger i Aalborg Kommune.

Og især kommunens skoler har et stort renoveringsefterslæb. Det kan man læse i en rapport, som Aalborg Kommune fik udarbejdet af NERD Architects i 2022.

Her konkluderede NERD, at skolebygningerne har et samlet renoveringsbehov på 2,5 millarder kroner.

Så galt står det til

Aalborg Kommune har siden 2015 løbende investeret mellem 600 og 700 millioner kroner til renovering af skolerne. Men den store investering til trods, har situationen ikke ændret sig.

- I 2015 fik vi lavet en opgørelse, der viste at vi havde et renoveringsbehov på 2,5 milliarder, så selvom vi har investeret, så viser det bare, at bygningerne bliver forringet efterhånden, som de bliver brugt, siger Morten Skipper Christensen, økonomichef i Børn og Unge.

Årsagen er, at Aalborg Kommune i årevis, sammen med investeringer i læringsmiljøer og faglokaler, har brugt anlægsmidlerne på akutte renoveringer som f.eks. huller i tagene og utætte vinduer.

Det betyder, at planlagte renoveringer er blevet udskudt og det samlede renoveringsbehov for kommunens bygninger er vokset, mens det for skolernes vedkommende er status quo.

Morten Skipper Christensen fortæller, at man nu foreslår at prioritere anlægsmidlerne således, at man når helt i bund, når man renoverer.

- Det er vigtigt, at skolerne ikke ligner byggepladser konstant, fordi håndværkere kommer løbende og laver akutte renoveringer. Derfor vil vi gerne prioritere midlerne, så vi kommer helt i bund, når vi renoverer de enkelte skoler, som vi f.eks. gør på Sofiendalskolen, som vi starter på nu her, siger han.

Vinduet på Egebakken Specialskole så noget bedre ud efter den akutte renovering Foto: Aalborg Kommune

Tager 74 år

Aalborg Kommune går snart i gang med en renovering af Sofiendalskolen til mere end 100 millioner kroner, og det er investeringer i den størrelsesorden, som Morten Skipper ser som nødvendige, hvis man vil have rammer og læringsmiljøer til at leve op til de nuværende standarder, som kommunen har sat.

- Vi har i Børn og Unge et samlet anlægsbudget på omkring 220 millioner kroner, og de penge skal vi også bruge på at bygge nye vuggestuer og daginstitutioner. Og lige nu er der f.eks. et stort behov for flere vuggestuer, fordi vi har et stigende børnetal frem mod 2030, siger Morten Skipper Christensen.

Han forventer derfor, at man i den nuværende situation kan nå at renovere omkring fem-syv skoler hvert tiende år. I det tempo vil håndværkerne være færdige med den gennemgående renovering af den sidste skolebygning i år 2097 - altså om 74 år.

Den udregning vil Morten Skipper ikke lægge navn til, fordi der er ifølge ham er alt for mange ubekendte faktorer, der kan spille ind på så lange fremskrivninger.

Men han er enig i, at det har lange udsigter, at få renoveret samtlige skolebygninger.

- Det er utænkelig, at vi når gennem skolerne på en almindelig livstid. Det ser vanskeligt ud med den ambition, der ligger. Men ambitionsniveauet kan man jo ændre på, siger Morten Skipper.

Klar til at give champagne

Aalborg Kommune råder over bygninger på én million m2, hvoraf skolerne udgør omkring halvdelen. Derfor vil der ifølge rådmand Morten Thiessen (K), at der altid vil være et stort renoveringsbehov.

Så han tør godt love champagne til hele kommunen for at fejre det på behørig vis, hvis renoveringsbehovet kommer under én milliard kroner.

Det er dog ikke noget, de ansatte skal sætte næsen op efter.

- For det kommer ikke til at ske. Der vil altid være behov for renoveringer, siger rådmanden for Børn og Unge, og fortsætter.

- Men den nuværende situation er ikke holdbar.

Når bygningerne ikke bliver ordenligt vedligeholdt, stiger udgifterne til vedligehold nemlig betragteligt.

Nordjyske har tidligere talt med bygningschefen i Aalborg Kommune, Peter Munk, som forklarede, at situationen er så kritisk, at den risikerer at vokse politikerne over hovedet, hvis ikke der afsættes flere penge til renoveringer.

- Vi skubber en snebold foran os, som bare bliver større og større, har han tidligere udtalt til Nordjyske.

Mindre forkærlighed for det nye

Ifølge Morten Thiessen skal der findes flere penge til vedligehold, selv om kommunens økonomi er presset, og han ved også godt, hvor politikerne skal kigge hen.

- Det første man skal gøre, når man yder førstehjælp, er at standse ulykken, og det gør vi kun ved at øge udgiften til vedligehold, siger han.

- Der har altid været en forkærlighed for at opfinde og prioritere nye projekter, men det går ikke, når der er utætte tage på skolerne. Så noget man kunne gøre er at klappe hesten i forhold til at begynde på Plusbus 2-projektet, siger Morten Thiessen og henviser til udvidelsen af Plusbus-projektet med en forbindelse, der skal gå fra Svenstrup til et sted nord for fjorden.

Den konservative rådmand fortæller, at han skal have smurt tungebåndet til de kommende budgetforhandlinger, så han kan få skabt forståelse for, at skoleområdet skal prioriteres.

- Vi får ikke løst renoveringsbehovet i det her budget, men det er uholdbart, at vi lader skolerne stå og forfalde.

Børne- og Undervisningsudvalget skal diskutere forslag til det kommende budget på deres næste udvalgsmøde 15. august.