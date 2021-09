Aalborgskole ramt af corona: 39 elever smittet

AALBORG:Det startede med to, men er siden blevet til 39 smittede elever med coronavirus fra Vejgaard Østre Skole i Aalborg.

Sådan er realiteten, efter skoleleder Jesper Saugstrup Jensen i lørdags fik første opkald fra forældre til elever på 1. og 5. årgang. Skolen reagerede hurtigt med at hjemsende og teste de elever, der havde været i nær kontakt med de smittede, men alligevel er tallet næste tyve-doblet på fire dage.

Derfor er skolen nu i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerheds udbrudsteam, forklarer Jesper Saugstrup Jensen.

- Når en skole har 10 smittede elever, bliver sagen givet videre til udbrudsteamet. Dem er vi i daglig dialog med og får råd og vejledning af.

Der venter skolen et stykke tid nu, før alle elever kan komme tilbage. For nære kontakter skal testes på dag 0, 4 og 6, men hver gang, der kommer en ny smittet, skubbes dagen for, hvornår undervisningen igen kan vende tilbage til normalen.

Bruger læring fra nedlukning

Smitten, der startede med at være på 1. og 5. årgang, har nu spredt sig. Nogle af de smittede har haft søskende på andre årgange, og det er en af årsagerne til, at de 39 smittede er fordelt på otte klasser fra 1. til 5. årgang.

Skolen har dog taget ved lære fra nedlukningen og de første tilbagevendelser fra coronakrisen.

Det er sket på to måder. Første tiltag har været at lade de elever, der ønsker det, blive hjemme fra klasserne med smitte, selvom de ikke selv er smittet. Det kalder skolelederen for ekstraordinær frihed, og derfor får de ikke fravær. De elever følger undervisningen hjemmefra.

Det andet tiltag har været at skille klasserne ad i skolegården, så man kun leger med sin egen klasse. Det gælder også for de elever, der møder ind i morgendus.

- Hybriden er bare ikke verdens bedste løsning med halvdelen hjemme og den anden halvdel i skole – af rent praktiske årsager. Derfor, og for at kunne stille mindre krav til vores medarbejdere, har vi i de klasser mest fokus på dansk, engelsk og matematik. Og så ser vi undervejs, hvor meget mening det giver, at eleverne hjemmefra følger med i andre fag – som eksempelvis idræt, siger skolelederen.

Der er fokus fra skolens side på, at smittetilfældet ikke skal ramme, så der indføres restriktioner som under nedlukningen. Derfor træder Jesper Saugstrup Jensen og hans kolleger varsomt og prøver at finde balancen i, hvad der er muligt.

Eksempelvis er elever fra 6. til 9. årgang ikke ramt, og derfor skal de skånes så meget som muligt, forklarer skolelederen.