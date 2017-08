AaMAZEing Rain

NØRRESUNDBY: Der skal mere end lidt regnvejr til at slukke for entusiasmen hos arrangørerne af AaMAZing/Kulturbro festivalen, der i denne weekend løber af stablen i Nørresundby.

- Det ligger i vores DNA, at vi ikke lader os gå på af lidt modgang, smiler Jens Toft-Nielsen, der er medarrangør af festivalen, der foregår i Strandparken, på Kulturbroen og Værket i Nørresundby.

Det er fire kulturelle aktører, der har slået pjalterne sammen: Foruden AaMAZE står Musikforeningen 9400, Stigborgs Brygge, Kulturbro Aalborg bag weekendens festival, der fik en vejrmæssig perfekt start fredag, fortæller arrangørerne.

- Det var så fint her fredag aften med koncert, mens vi så solen gå ned over fjorden, siger Jens Toft-Nielsen fra Kulturbro Aalborg.

Kultur sker ikke af sig selv

Baggrunden for, at de fire grupperinger er gået sammen, er i følge Kathrine Skovsgaard fra AaMAZE et ønske om at udbrede kulturen og arbejde videre med tanken om brobygning mellem bydelene efter indvielsen af Kulturbroen i marts.

- Kultur sker og udvikler sig ikke bare af sig selv bare fordi rammerne er der, siger hun.

- Vores udstilling her er derfor heller ikke "bare" et galleri, og vi har sat som betingelse, at kunstnerne er her og skaber kunsten, så de besøgende på den måde får et indblik i, hvordan et menneske, der måske lever et lidt anderledes liv lever.

- Og så er det jo fedt at få vist Værket frem, så folk kan se, at det ikke bare er "sådan et undergrundssted", siger Jens Toft-Nielsen.

Hele weekenden er der forskellige opvisninger af blandt andet teakwondo-udøvere, ligesom de besøgende i løbet af weekenden kan opleve "Live Art" i form blandt malerier og graffiti samt filmfremvisning og en række performere.

Festivalen har også en lang række koncerter og uddeling af prisen "Den Gyldne Dåse," hvor modtageren gør særligt meget for via street art at skabe og forme et fællesskab på tværs af alder og stand på programmet.

Festivalen fortsætter i dag, søndag.