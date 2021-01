Årelang lærerkonflikt slut: Her er resultatet

AALBORG: Efter det i oktober lykkedes landets lærere at lande en central aftale om deres arbejdstid, er skoleforvaltningen og lærerne i Aalborg Kommune nu også blevet enige om en ny lokal aftale.

Aftalen dækker cirka 2000 lærere og børnehaveklasseledere, og ifølge formand for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen rummer den blandt andet den fordel, at der nu bliver en minimums forberedelsestid.

- Og så bygger den videre på det gode samarbejde, vi har haft i mange år, så vi nu får noget, der ligner en rigtig arbejdstidsaftale, understreger han.

Lærerne og deres kommunale arbejdsgivere har længe været meget uenige om opgørelsen af deres arbejdstid, som har været bundet ved lov efter en 25 dage lang konflikt i 2013. Men det blev der fundet en central løsning på i efteråret, og selvom man for så vidt kunne nøjes med at implementere den, er mange kommuner - og her i blandt altså også Aalborg - efterfølgende gået i gang med at lave deres egne lokale aftaler.

Og det er Karsten Lynge Simonsen glad for, for i hans optik bygger den ny aftale videre på de bedste elementer fra centrale aftale og den lokalaftale, som Aalborg Kommune og lærerforeningen allerede blev enige om i 2018.

- Det har været vigtigt for os at tilpasse arbejdstidsaftalen, så den passer bedst muligt til vores skoler her i kommunen. Som aftalen er landet, synes jeg, det er lykkes, og jeg er stolt af, at vi har så stærkt et samarbejde her i kommunen, supplerer skolerådmand Tina French Nielsen (V).

Hun underskrev aftalen i sidste uge, og målet har været at lave en aftale, der sørger for, at skole- og arbejdsdagen kan planlægges, så det giver mest mening for medarbejderne og størst gevinst for eleverne.

Den ny arbejdstidsaftalen er netop blevet sendt ud til de aalborgensiske lærere og børnehaveklasseledere, og den vil også blive præsenteret for alle skolernes ledere og tillidsrepræsentanter 22. januar.