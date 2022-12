Årets frækkeste og kedeligste byer afsløret: Nordjyske byer iblandt

AALBORG:Hjemmesiden Sinful.dk, der sælger sexlegetøj og alverdens tilbehør til soveværelset, har udgivet et overblik over deres salgstal for 2022.

Her kårer de blandt andet årets frækkeste byer ved at udregne, hvilke byer der har bestilt mest per indbygger. Tallene er fra 2022, og man har valgt ikke at medregne byer med under 2000 indbyggere.

Og her ligger en nordjysk by helt i top.

Aalborg C ligger nemlig nummer to på listen. Dykker man lidt længere ned, finder man Aalborg Ø som nummer 20 og Nørresundby som nummer 24. De holder sig altså ikke tilbage på hverken den ene eller anden side af fjorden.

Sinful.dk har også kigget på årets kedeligste byer, hvor der er lavet færrest handler per indbygger.

Her finder man også en nordjysk by. Skørping ligger nemlig nummer 22 - skarp forfulgt af Mariager på 23. pladsen.

Aalborg går faktisk igen i flere af statistikerne. Aalborg er nemlig den by, der køber suverænt flest kondomer per indbygger på Sinful.dk.

I 2022 er der blevet købt 21.172 liter glidecreme på hjemmesiden. De tre byer, der er blevet sendt mest til, er København, Aarhus og Aalborg.

De frækkeste navne - eller i hvert fald de navne, der går oftest igen blandt sinful.dk's kunder - er Michael, Martin og Thomas hos mændene. Mens Camilla, Mette og Louise er de frækkeste kvinde-navne