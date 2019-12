Årets Handicappris i Aalborg gik til musikkens mand

AALBORG:Der var liv og glade dage da Black Russians tirsdag gik på scenen til årets handicappris. Traditionen tro var Kulturhuset Trekanten vært for det begivenhedsrige arrangement, som blev afholdt på FN’s internationale handicapdag. Både indstillede, venner og bekendte var mødt op og det var svært ikke at blive grebet af den fantastiske stemning, der fyldte Kulturhuset fra start til slut.

Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Det er 11. gang, at Aalborg Kommune uddeler årets Handicappris og for Poul Ankjær Andersen fra Værestedet Perlen er Handicapprisen ikke et fremmed fænomen - han har to gange før været indstillet til at modtage prisen, og i år løb han altså med den:

- Det er fedt. Tredje gang var lykkens gang. Det er et privilegium at få lov til arbejde med det her hver dag. Jeg elsker at gå på arbejde – og så oven i købet få en pris for det. Det er jeg glad for, sgade prismodtageren.

Poul har, især med sin passion for musik, været med til at skabe livsudfoldelse og positive oplevelser for de udviklingshæmmede, der kommer hos Værestedet Perlen; Han har formået at skabe et fællesskab, som netop har musikken som omdrejningspunkt. Selv tror Poul nemlig på, at musikken i sig selv kan noget helt specielt når det kommer til at øge livsglæden og troen på sig selv.

- Musikken flytter grænser. Nogen af dem her er vant til at blive kigget på i bussen, for dem er det lige pludselig fedt at blive kigget på mens de står på scenen på skråen. De bliver til stjerner. De får store oplevelser. Dem, der nogle gange er dårligst til at læse, er dem, der hurtigst lærer teksterne. Det er jo en sejr, siger Poul Ankjær Andersen