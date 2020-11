Årets Helt for dyrene er fra Nordjylland: Politimand fik prisen

NORDJYLLAND:Henrik Taagaard er tidligere leder af Nordjyllands Politis dyrevelfærdsenhed. Han har fra dag et gjort en ekstra indsats for at hjælpe dyr i nød og derfor kåre Dyrenes Beskyttelse ham i år til Årets Helt.

Henrik Taagaard er tidligere leder af Nordjyllands Politis dyrevelfærdsenhed. Han har fra dag 1 gjort en ekstra indsats for at hjælpe dyr i nød og derfor kåre Dyrenes Beskyttelse ham i år til Årets Helt. Her ses Henrik med sin gamle sektion samt områdeformand Torben Pihl fra Nordjylland.

Årets Dyreven Dyrenes Beskyttelse har siden 1960 uddelt priser til de mennesker, der leverer en lang og utrættelig indsats for dyrene. Hvert år nominerer Dyrenes Beskyttelse en række personer, til de tre forskellige priser Årets Helt, Årets Brobygger og Årets Frontløber. Herefter stemmer danskerne på deres favorit, og der findes tre vindere ud fra danskernes stemmer. Hædersprisen, Årets Dyreven, vælges mellem de tre vindere. Denne pris vælges af Dyrenes Beskyttelses bestyrelse. Hædersprisen for Årets Dyreven 2020 Team Servicehunden Prisen for Årets Helt 2020 Henrik Taagaard, Nordjyllands Politi Prisen for Årets Brobygger 2020 Team Servicehunden Prisen for Årets Frontløber 2020 Bovbjerg Økologi VIS MERE

Henrik Taagaard har været leder af dyrevelfærdsenheden i Nordjyllands Politi, der dækker jyske politikredse. Dyrevelfærdsenheden blev oprettet pr. 1. juli 2019, og Henrik var på banen fra dag et. Ud over at have været leder af dyrevelfærdsafdelingen, som har løst en del hundesager med stor iver, har Henrik også taget de øvrige dyreværnssager i Nordjyllands Politi under sine vinger.

- Henriks arbejde i Dyrevelfærdsenheden i Nordjyllands Politi, har fra enhedens oprettelse være dedikeret og engageret. Han har været med til at hjælpe dyr ud af elendighed og lidelse og videre til et nyt og bedre liv. Henrik har været en vigtig samarbejdspartner for Dyrenes Beskyttelse med hurtig og empatisk koordinering og afvikling af dyreværnssager med dyrenes røgt i fokus, fortæller Britta Riis, Direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Overrasket af sine gamle kollegaer

Henrik Taagaard fik 1. september 2020 arbejde i en anden afdeling ved Nordjyllands Politi. Det var derfor Henriks gamle kollegaer der havde arrangeret at han kom ind på politistationen i Pandrup, så han kunne blive overrasket af Områdeformand Torben Pihl fra Dyrenes Beskyttelse. Torben Pihl kom med blomster, diplom og taler. Og overrasket, det blev Henrik Taagaard:

- Jeg blev utrolig glad og overrasket da jeg kom ind på stationen. Den nuværende leder havde dækket op med kage og stearinlys og det var en dejlig eftermiddag. Der ingen tvivl om, at jeg tager imod den på vegne af hele sektionen derude. Det er en teamindsats, så selvom det er mig der har fået prisen, så er de er alle sammen helte, hele teamet.

Dyrevelfærdsafdelingen var nyoprettet da Henrik Taagard trådte til 1. juli 2019. Henriks kæmpe indsats gjorde det muligt at få etableret et rigtig godt samarbejde mellem politiet og Dyrenes Beskyttelse. Hele Henriks gamle afdeling var mødt op for at fejre prisen med ham.

- Henrik har virkelig lagt et stærkt og vigtigt fundament for et godt samarbejde, som vi bygger videre på, afslutter Britta Riis, Direktør i Dyrenes Beskyttelse.