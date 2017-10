AAU - bedst i Europa

AALBORG: Aalborg Universitet (AAU) er det bedste universitet i Europa inden for ingeniørvidenskab.

Det vurderer U.S. World News & World Report, hvis rangliste over verdens universiteter er den ældste og regnes for en af de mest betydningsfulde af sin slags.

Aalborg Universitet ligger som nummer otte i hele verden inden for ingeniørvidenskab. Det er et stort spring op ad ranglisten fra en plads som nummer 18, og AAU rangerer nu højere end anerkendte universiteter som Stanford og Georgia Tech.

Hos AAU’s ledelse er der stor glæde over placeringen:

- Det er en god dag for AAU, og vi er selvfølgelig stolte over, at vores dygtige forskere og medarbejdere på ingeniørfeltet har sikret os denne fornemme placering. Derudover glæder mig at se, at vi også tager nogle gevaldige spring op ad listerne inden for andre fagområder. Det er et udtryk for den bevægelse vi er inde i, hvor vi i større grad markerer os positivt på den internationale scene, siger rektor Per Michael Johansen i en pressemeddelelse.