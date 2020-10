AAU glæder sig over gode karakterer: Europas bedste til at lave ingeniører

Aalborg Universitet er stadig det bedste universitet i Europa inden for ingeniørvidenskab. Det bryster AAU sig af, efter at U.S. News & World Report har offentliggjort ranglisten ”Best Global Universities 2021.”

Ranglisten ”Best Global Universities” er, forklarer AAU, baseret på 13 indikatorer, der måler universiteternes akademiske forskningsresultater samt deres globale og regionale omdømme - og her har Aalborg-universitetet altså for fjerde år i træk scoret højt nok til at ligge i den europæiske top.

− Det er en fantastisk god dag for AAU og et kæmpe skulderklap til alle vore dygtige medarbejdere, som hver dag præsterer deres ypperste for at levere undervisning og forskning i verdensklasse, hedder det fra rektor Per Michael Johansen, som mener, at forklaringen på, at AAU holder sig i toppen blandt andet er, at forskningsmiljøerne "konstant udvikler sig og er med til at sætte den internationale dagsorden på en række vigtige områder".

Ud over topplaceringen i Europa fremhæver AAU, at man er nummer seks på verdensplan, hvad angår ingeniørvidenskab - og at man for andet år i træk er bedst i Europa og nummer tre i verden, hvad angår ”Electrical and Electronic Engineering”.