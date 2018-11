AAU med i stor indsats for cybersikkerhed

NORDJYLLAND: Aalborg Universitet/AAU står i spidsen for en stor indsats, der skal få flere unge til at uddanne sig inden for cybersikkerhed. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne gøre mange flere unge interesserede i cybersikkerhed. Vi får nemlig brug for dem, siger AAU-lektor Jens Myrup Pedersen.

Han er leder for projektet ”Fremtidens talenter inden for IT-sikkerhed”, der skal have fat i studerende og fortælle dem om, hvordan de - via uddannelse - kan være med til at sikre os mod cyberangreb.

Aalborg, Aarhus og København

Projektet går blandt andet ud på at tage rundt på uddannelsesinstitutioner i Aarhus, København og Aalborg.

Her vil man drøfte cybersikkerhed med de studerende. Desuden vil virksomhedslederne fortælle om deres arbejde med it-sikkerhed i industrien, og hvordan jobbet som it-sikkerhedskonsulent er.

Projektet gennemføres i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Happy42 og har modtaget ca. 600.000 kroner fra industriens Fond.

Millioner af it-job

– En ny rapport om cybersikkerheds-job vurderer, at der vil være 3,5 millioner ledige stillinger på verdensplan i branchen i 2021, så der er brug for de unge. Udfordringen gælder absolut også i Danmark, siger Jens Myrup Pedersen.

Industriens Fond er glad for samarbejdet med Aalborg Universitet.

- Der er brug for, at erhvervslivet og universitetsmiljøerne arbejder tæt sammen om at udvikle løsninger på arbejdskraft-udfordringen og klargør og motiverer studerende til at varetage de jobs, der venter indenfor cybersikkerhed, siger Tim Sloth Jørgensen, programchef for Industriens Fonds særlige indsats inden for cybersikkerhed.

Projektet med Aalborg Universitet og Happy42 vil blandt andet handle om samfundsvigtige sektorer som finans, energiteknologi, tele og søtransport. Ikke mindst globalt orienterede industrier, der opererer på internationale markeder, og hvor it-sikkerhed spiller en stor rolle.

Enorm trussel

Ifølge Center for Cybersikkerhed er truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet mod offentlige myndigheder og private virksomheder meget høj.

- Truslen mod dansk erhvervsliv synes enorm og vokser. Derfor skal der sættes ind på flere fronter. Det handler om teknologi, men også om adfærd og kompetencer. Derfor er det vigtigt, at kloge hoveder og kompetente hænder er klar til at tage fat på sikkerhedsudfordringerne i danske virksomheder, siger Mads Lebech, administrerende direktør i Industriens Fond.

Som led i projektet arrangeres såkaldte hackatons, hvor de unge får mulighed for at arbejde med eksempler fra det virkelige liv.

.