Abildgaard: Det bliver en svær test

FODBOLD: Når AaB’erne står op onsdag morgen, så er det velvidende, at det er den sidste alvorlige dag på årets træninsglejr.

Torsdag morgen bevæger truppen sig igen mod lufthavnen i Malaga og dernæst hjem til Aalborg, men forinden venter en hård testkamp mod det tjekkiske storhold Sparta Prag, der i øjeblikket indtager femtepladsen i den bedste tjekkiske række.

- Det bliver helt sikkert en hård test for os. De er et godt hold, og vi får vores sag for, lyder det fra midtbanespilleren Oliver Abildgaard.

Han har generelt imponeret voldsomt under træningerne i Sydspanien, hvor han både offensivt og defensivt har bidraget med mange gode aktioner, men han faldt sammen med resten af holdet igennem i de første 45 minutter af testkampen imod japanske Shonan Bellmare.

- Det var en første halvleg, der var skift for nærmest os alle sammen. Japanerne kom virkeligt stærkt ud til kampen, og det gjorde det svært for os. Men det er det, som testkampe er til for. Vi fik prøvet nogle ting af, og nu ved vi bedre, hvordan vi skal stå til den næste kamp, siger han.

Kampen spilles på Dama de Noche Football Center i nærheden af Marbella. Der er kampstart klokken 16.00.