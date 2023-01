Mystisk fund ved idrætshal - nu advarer skoleleder mod brugte kanyler

VADUM:Fundet af to brugte kanyler i området omkring Vadumhallen og Vadum Skole får nu skoleleder Søren de Lasson til at sende en advarsel til beboerne i lokalsamfundet.

I et opslag på Vadums Facebook skriver han blandt andet følgende:

"I sidste uge har vi (skolen) desværre fået kendskab til 2 fundne, brugte kanyler. Begge kanyler blev fundet udenfor, omkring hallen. Skolen har kontaktet den lokale SSP-betjent (Skole/Sociale myndigheder/Politi), børnehaverne, forvaltningen og naturligvis Vadum hallen. Ligeledes har vi drøftet fundet med Vadum Lægehus. Vi opfordrer alle til at udvise påpasselighed i området omkring hallen og evt. kontakte skole eller hal, hvis I skulle finde en kanyle".

Ifølge de Lasson blev den ene af kanylerne fundet i skoletiden, og den anden efter skoletid, men der var heldigvis tale om voksne, som gjorde fundet i begge tilfælde.

- Grunden til, at jeg har valgt at skrive ud til alle, er at gøre opmærksom på det. For jeg ved, der er børn der leger derovre, og folk der går tur med deres hund, så det er også en serviceoplysning, forklarer Søren de Lasson.

Han ønsker ikke at overdramatisere fundet af de to kanyler, men det bekymrer ham alligevel så meget, at han har kontaktet politiet.

- De tænker ikke umiddelbart, der er grund til bekymring, fordi det ikke er noget, de har oplevet før. Og de tænker heller ikke, at der er et miljø her, som gør at vi skal være ekstra opmærksomme, understreger skolelederen.

Vadum er med andre ord kendt som en fredelig oplandsby, hvor der hverken er problemer med hærværk, stofmisbrug eller unge, der laver ballade. Og derfor er fundet af de brugte kanyler også lidt mystisk.

- Vi er da lidt paf og tænker, hvor det kommer fra, siger Søren de Lasson.

- Jeg har været ovre ved lægehuset og vise dem de to kanyler, og de undrer sig egentlig også. Men hvad det er, er der ingen der ved, tilføjer han.

Det er således ikke til at sige om, kanylerne stammer fra en stofmisbruger eller en diabetiker, og derfor opfordrer de Lasson også folk til at være på vagt.

"Vi følger naturligvis sagen og overvejer mulige handlemuligheder", skriver han afslutningsvis i sit Facebookopslag.