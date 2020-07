Advarsel: Nedstyrtningsfare ved udsigtstårn

Et udkigstårn placeret ved Øster Uttrupvej i Aalborg med udsigt over kridtgraven er i fare for at styrte ned. Det står på et skilt, som af ukendte årsager var blevet fjernet fra tårnet.

Skiltet og afspærringen af tårnet var torsdag fjernet og flere personer opholdt sig i tårnet, da NORDJYSKEs fotograf var forbi stedet.

Efter NORDJYSKES henvendte sig til Aalborg Kommune, sørgede de for, at afspærringen igen blev sat op.

- Vi har kontrolleret det derude, og kan se, at skiltet og afspærringen har været fjernet. Det ser ud til at være brækket af, men det ved vi reelt ikke, om det er, siger afdelingsleder ved Aalborg Kommune Entreprenør, Niels Sloth, til NORDJYSKE.

Tårnet hører ikke under noget, som Aalborg Kommune har ansvar for, men Niels Sloth havde alligevel valgt, at lade kommunens folk patruljere derude torsdag.

- Vægteren holdt øje med det torsdag aften og nat, siger Niels Sloth.

4 Afspærringen så ifølge Aalborg Kommune ud til at være blevet brækket af. Skiltet lå i et nærliggende buskads. Foto: Torben Hansen

Det er Aalborg Portland, der ejer området hvor tårnet står, der har sat afspærringen op. Det bekræfter de fredag morgen. De skriver ligeledes, at afspærringen stadig er gældende,.

- Den har nogen så åbenbart fjernet, så nu sætter vi det op igen, skriver Head of Sustainability & External Relations, Thomas Uhd, i en sms til NORDJYSKE.

Indtil afspærringen er fjernet, er det ikke tilladt at gå op i tårnet.