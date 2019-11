Storalarm om hvidt pulver i brev: Pulveralarmen er afblæst - brevet gemte på noget andet

GISTRUP:Torsdag klokken 12.12 indløb alarm om et kemikalieudslip i Gistrup. Det viste sig kort tid efter at dreje sig om, at en beboer på adressen Granen 7 havde modtaget et brev med - forlød det - noget hvidt pulver.

Klokken 14.58 afblæste Nordjyllands Politi alarmen. Men forinden da var der højeste alarmberedskab i området, hvor man ikke måtte nærme sig stedet i en radius af 100 meter. Beboere i området fik en opringning fra Nordjyllands Politi, hvor det blev oplyst, at de skulle lukke døre og vinduer - og var de ikke hjemme, skulle de holde sig væk.

NORDJYSKE sendte live fra Gistrup:

På stedet var igennem de par timer, alarmen stod på, Nordjyllands Beredskab og Politi, der klokken 14.45 blev supperet af specialister fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland, som ankom med sirener og blå blink. De gik da i gang med at undersøge og analysere kuvertens indhold.

Igennem hele perioden var beboeren i Granen 7 på sin bopæl.

Det var postbud Jesper Jensen fra Postnord, som afleverede brevet på Granen 7.

- Jeg kører bare min almindelige tur som alle andre dage og gør mit arbejde, som jeg plejer. Jeg ved ikke mere om tingene, men har fået at vide, at jeg skal reagere og kontakte læge, hvis jeg får det dårligt, sagde Jesper Jensen til NORDJYSKE, efter han på stedet var afhørt af Nordjyllands Politi.

Gistrup Skole, med flere end 700 elever, var også berørt af situationen. Skolen ligger lige udenfor den afspærrede zone, og derfor måtte eleverne godt forlade skolen, når de havde fri.

Det gjaldt dog ikke de seks elever, der har adresse i det afspærrede område. Skolen kontaktede deres forældre, og børnene blev på skolen, indtil der var en løsning.

- Nogle af dem - særligt de mindste - blev selvfølgelig lidt utrygge ved det hele, men de fleste tog det roligt, fortalte skoleleder Thorstein Jensen, der ligeledes informerede forældrene via aula-systemet.

Beredskabsstyrelsen Midtjylland kunne efter forholdsvis kort tid konstatere, at der ikke var pulver i kuverten.

- Den foreløbige konklusion er, at indholdet i brevet var ufarligt i den form, det var fremsendt. Der var tale om en eller anden form for granulat, oplyser vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

På stedet var meldingen efter fundet, at kuverten indeholdt bobleplast.

Politiet beklager de gener, at det har givet.

- Men vi tager ingen chancer, når vi modtager sådan en melding. Og derfor tilkaldte vi øjeblikkeligt eksperter for at få fastslået, hvorvidt der var fare på færde for borgerne. Det viste sig ikke at være tilfældet, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov fra Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at samarbejdet med de øvrige myndigheder i sagen fungerede upåklageligt.

Sagen overgår nu til politiets efterforskere.

- Der er noget efterforskning, der skal fortsætte nu her. Vi vil prøve at finde ud af, hvor brevet stammer fra, hvorfor det er fremsendt til beboeren i Gistrup, og hvem har afsendt det, siger han.