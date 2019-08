Advarsel: Risiko for vandforurening i Aalborg Centrum - kog vandet før du drikker det

AALBORG: Aalborg Kommune har lørdag aften udsendt en pressemeddelelse, hvori de oplyser, at der er udtaget vandprøver fra ledningsnettet - og at der er fundet bakterier.

Indtil videre anbefales de berørte beboere i området mellem Vesterbro/Prinsensgade i vest, Fyensgade/Jyllandsgade i syd, Østre Alle og ud mod Oliehavnen i øst at koge vandet, før de drikker af det eller bruger det til madlavning.

På Aalborg Forsynings hjemmeside www.aalborgforsyning.dk kan beboere i området se, om de er omfattet af forureningen. På hjemmesiden kan de også finde svar på de mest centrale spørgsmål om forureningen. Alle husstande i det berørte område bliver informeret direkte ved en skriftlig meddelelse i form af SMS.

Læs mere under kortet fra Aalborg Kommune:

Da der altså er risiko for forurening af drikkevandet, anbefaler embedslæge Anne Hempel Jørgensen, at beboerne i det berørte område tager deres forholdsregler.

- Folk i området anbefales at koge vandet, før de drikker det eller bruger det til madlavning. To minutters kogning dræber bakterierne i vandet. Men vandet fra hanerne kan godt bruges til for eksempel tøjvask, kogning af kartofler og lignende, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Distributionschef i Aalborg Forsyning Ole Neerup-Jensen siger, at man i Aalborg Forsyning indledt en intensiv jagt på eventuelle kilder til forureningen.

Ifølge Ole Neerup-Jensen er det endnu for tidligt at sige noget om årsagen til forureningen, men han lover, at Aalborg Forsyning vil holde borgerne og medierne løbende orienterede om situationen.

20. august 2019 får Aalborg Forsyning resultatet af en række nye vandprøver, som vil vise, om kogeanbefalingen kan ophæves.

På hjemmesiden www.aalborgforsyning.dk kan borgere i det berørte område finde svar på de mest centrale spørgsmål om forureningen og hvordan de skal forholde sig indtil problemet er løst.