Advokaterne er færdig med redegørelse: Men afklaring af konsekvenser mangler

AALBORG:Skal håndteringen af de omstridte udbygningsaftaler i Aalborg have ansættelsesmæssige konsekvenser for nogen embedsmænd i Aalborg Kommune.

Det var spørgsmålet forud for mandagens møde i det udvidede økonomiudvalg, hvilket vil sige alle byrådets partier. Her fik politikerne nemlig en orientering fra Horten Advokatpartnerselskab om status på den personalejuridiske undersøgelse. Politikerne fik dog på mødet ikke noget at vide om konklusionen i advokatundersøgelsen, og om hvor vidt det skal have konsekvenser for de to embedsmænd, der blev sendt hjem med løn i december nemlig stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen og direktør på by og landskabsforvaltningen Anders Fokdal eller andre involverede ansatte på by- og landskabsforvaltningen.

- Vi har bare fået at vide, at nu ligger deres arbejde klar, og vi har fået at vide, hvad det i hovedtræk indeholder, og hvordan man deler det op, siger by og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen.

Økonomiudvalget har personaleansvaret for direktør Anders Fokdal, men her har man ikke kunnet interviewe direktøren, da han ifølge Jan Nymark Thaysen er sygemeldt. Derfor skal sagen senere retur til økonomiudvalget, når man har talt med direktøren. By og landskabsudvalget har personaleansvaret for de øvrige ansatte, og her skal man på torsdag have en orientering af Horten, hvorefter man træffer en beslutning om mulige konsekvenser.

- Der er ikke nævnt navne andet end, at man har sagt, at nu er man færdig med det her arbejde, og nu er næste skridt at overlade det til udvalget, hvilket man gør på torsdag.

Formelt er det dog den fungerende direktør Jørgen Litske Petersen og rådmanden på forvaltningen, der træffer en afgørelse i sagen om de ansatte minus altså Anders Fokdal.

Udbygningsaftaler Udbygningsaftaler er reguleret i planlovens § 21b og er knyttet til lokalplaner. Ifølge planlovens paragraf 21b er en udbygningsaftale kort fortalt en frivillig aftale mellem kommunen og grundejere om finansieringen af fysiske infrastrukturanlæg. Det kan for eksempel være et nyt vejkryds eller en vej. Opfordringen til at indgå aftalen skal komme fra grundejer (kravet om frivillighed), jf. stk. 1. Den fordel, grundejer opnår som følge af udbygningsaftalen, skal være værdien af højere kvalitet af infrastrukturen (nr. 1), fremrykket udbygning (nr. 2) eller øgede byggeretter (nr. 3). Der skal være en sammenhæng mellem det infrastrukturanlæg, som en grundejer finansierer, og den tilknyttede lokalplan, dvs. at infrastrukturanlægget skal være nødvendigt for at realisere netop den lokalplan, der vedtages med udbygningsaftalen, jf. stk. 3. VIS MERE

Den uvildige advokatundersøgelse, der blev præsenteret for byrådet 9. december 2021, så på de første 27 ud af dengang 57 udbygningsaftaler og viste, at Aalborg Kommune ikke været god nok til at overholde det såkaldte frivillighedsprincip i planlovens paragraf 21b i forhold til de udbygningsaftaler, kommunen har indgået med flere investorer og grundejere gennem de sidste 10 år.

I konklusionen fra den første undersøgelse hed det bl.a., at ”ingen sager er ikke-kritiske, dvs. hvor opfordringen ses at være kommet fra grundejer”, mens "15 sager er kritiske, det vil sige, at opfordringen ses at være kommet fra kommunen".

Ifølge Jan Nymark Thaysen konkluderer Horten på baggrund af de første 27 udbygningsaftaler, som advokatfirmaet har gennemgået.

Den personalejuridiske undersøgelse har som nævnt også set på om sagen skal have konsekvenser for andre ansatte på forvaltningen. For udover de to embedsmænd har man nemlig interviewet en række andre ansatte på forvaltningen.

- Ud fra de 27 udbygningsaftaler, var der 16 personer, som man skulle holde interview med, og der har man gennemført de 15 ud af 16, så det er ud fra dem, at man laver konklusionen, siger Jan Nymark Thaysen.

Undersøgelsen af de resterende 32 udbygningsaftaler er i gang.

Ifølge fungerende borgmester Helle Frederiksen (S) afventer man nu.

- Vi har mere fået beskrevet metoder og proces i forhold til, hvad Horten har gjort i forhold til interview af medarbejdere, siger Helle Frederiksen.

Hun ser frem til, at man kan komme videre.

- Jeg var da rigtig træt af, at der var meget at komme efter især i forhold til den del, der handler om frivillighedsprincippet, som den paragraf bygger rigtig meget på. Det er ærgerligt, men når det er kommet frem, så skal vi selvfølgelig have ændret den kultur, og der er også et administrationsgrundlag på vej.

Hun fortsætter.

- Det synes jeg er positivt, for jeg tænker rigtig meget på de medarbejdere i forvaltningen, der sådan set i bedste overbevisning har arbejdet derudaf, og så viser det sig, at det ikke er på det helt rigtige grundlag, og det skal vi have rettet op på, så de kan være trygge i deres sagsarbejde med de developere, der henvender sig, og som gerne vil udvikle, siger Helle Frederiksen.

Nordjyske fangede også klima- og rådmand Per Clausen (EL) for en kommentar.

- Det eneste, jeg kan siger, er, at der ikke er noget, der tyder på, at der er tale om en bevidst og systematisk overtrædelse af reglerne, sig Per Clausen .

Han kan i sagen natur ikke sige om mulige konsekvenser, da det ikke er afgjort endnu.

- Sagerne er blevet håndteret på en sådan måde, at man har forsømt at sikre den nødvendige juridiske indsigt i det. Så der er tale om udladelsessynder snarere end aktive handlinger. Og det er derfor vi ikke ved, hvilke konsekvenser det her, for i nogle tilfælde er undladelsessynder jo slemme nok til at det skal have konsekvenser, tilføjer han.