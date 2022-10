Advokatundersøgelse stiger voldsomt i pris: Over en million dyrere end først antaget

AALBORG:Da Aalborg Kommune i efteråret 2021 bestilte en uvildig undersøgelse af forholdene på Gravenshoved Kostskole, var forventningen, at den kunne ligge klar godt et halvt år senere og koste omkring 500.000 kroner.

- Undersøgelsen skal afdække det faktiske begivenhedsforløb, herunder såvel forløbet på institutionen som hos kommunen, står der i kommissoriet for undersøgelsen fra november 2021.

Men som Nordjyske tidligere har beskrevet, lader konklusionen vente på sig. Seneste melding fra advokaten bag undersøgelsen er, at den tidligst ligger klar til nytår.

Nu viser det sig dog, det ikke kun er publiceringsdagen for undersøgelsen, der er skredet – det samme er budgettet.

Gravenshoved Kostskole Gravenshoved Kostskole var en såkaldt observationsskole, der blev oprettet af Aalborg Kommune i 1964. Skolen lå øst for Christiansfeld i Sønderjylland.

Skolen havde plads til 24 elever og tog sig af det, man dengang kaldte adfærdsvanskelige børn, der ikke passede ind i det almindelige skolesystem. Det kunne være børn med indlæringsproblemer eller med sociale problemstillinger.

Fra 1970’erne og frem blev skolen drevet i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt.

I forbindelse med besparelser vælger Nordjyllands Amt i 1990, at de ikke længere vil betale for driften af Gravenshoved Kostskole. Kommunen, der ejede bygningerne, forsøgte uden held at søge dispensation til at drive skolen videre.

Både de kommunale politikere og flere forældre var imod beslutningen om at lukke skolen.

Gravenshoved Kostskole lukkede i starten af 1990'erne. VIS MERE

Mere end tre gange så dyr

Aalborg Kommune udarbejdede et notat, da kommunen overvejede at igangsætte undersøgelsen i efteråret 2021. Her står der, at man i første omgang skønnede, undersøgelsen ville koste en halv million kroner.

Ifølge et prisestimat, som advokaten bag undersøgelsen, har sendt til kommunen, er den anslåede pris for hele undersøgelsen nu oppe på 1.605.000 kroner – altså over en million kroner dyrere end først ventet.

Ifølge direktøren for børne- og ungeforvaltningen, Jakob Ryttersgaard, skyldes den højere pris, at omfanget i dag er større, end da man først igangsatte undersøgelsen.

- Beløbet var baseret på det omfang, undersøgelsen skønnedes at ville få med den viden, vi havde på daværende tidspunkt, når vi kiggede på uvildige undersøgelser i forbindelser med andre sager, blandt andre Godhavnssagen, hvor antallet af klager fra Gravenshoved var lidt under det halve, forklarer han i et skriftligt svar.

I første omgang var der 31 elever, der klagede over fysiske og psykiske overgreb begået mod dem på Gravenshoved Kostskole – siden er antallet af klagere vokset til over 100 tidligere elever.

Politiet har lukket sagen

Advokaten, som kommunen har hyret til opgaven, er dog ikke den eneste, der har skullet kigge nærmere på Gravenshoved Kostskole. Aalborg Kommune anmeldte hurtigt sagen til politiet, der afsluttede efterforskningen i starten af september. Alle sager var forældede.

Adspurgt om hvorfor kommunen i sin tid bestilte undersøgelsen, svarer direktøren:

- Vi har fra starten taget henvendelsen fra de tidligere elever alvorligt og ønsket at behandle sagen ordentligt. Derfor har vi blandt andet rådført os med KL. Det er i alles interesse at få sagen belyst bedst muligt, og derfor har det også været vores ønske fra starten af at få en uvildig undersøger på sagen, da vi ikke kan undersøge os selv.

Jakob Ryttersgaard ønsker dog ikke at gå nærmere ind i, hvad en advokatundersøgelse kan finde frem til, som politiet ikke kan.

- Efter rådgivning fra KL blev en uvildig undersøgelse igangsat for grundigt at afdække de faktiske forhold på Gravenshoved Kostskole. I undersøgelsen indgår politiets efterforskning, og vi ønsker af hensyn til undersøgelsen ikke at kommentere yderligere, før den er færdig.

Trods forsinkelsen af den endelige konklusion på undersøgelsen, forventer forvaltningsdirektøren ikke på nuværende tidspunkt, at undersøgelsen bliver endnu dyrere end de 1,6 millioner kroner, den står til at koste i dag.