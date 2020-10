Ædegilde i Zoo: Elgen endte som foder i rovdyrenes huler - se fotos og videoer her

En redningsaktion i Lille Vildmose 8. oktober gik umiddelbart helt fint. For her lykkedes det at redde en elgko op fra en grøft, hvor den sad ganske ubehjælpeligt fast.

Så trods udfordringerne med at holde en brunstig elgtyr på afstand lykkedes det at få elgkoen op af grøften og på fast grund. Men desværre måtte elgkoen senere på dagen aflives, da den havde voldsomme blødninger i musklerne i venstre bagben, hvilket også var årsag til, at den haltede.

20 dage efter fortsatte elgkoen sin færd. Den endte hos Aalborg Zoo, hvor onsdagen bød på et vældigt festmåltid for havens store rovdyr.

Såvel tigre som løver nød godt af kødet fra elgkoen, som har ligget på frost i Zoo siden aflivningen. Den kolde omgang er sket for at slippe af med eventuelle flåter, inden den er blevet til foder.

Ifølge Aalborg Zoo er elgen blevet undersøgt af dyrlægen fra Aalborg Zoo, som har været sparringspartner for Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond gennem hele elgprojektet i Lille Vildmose.

Aalborg Zoo oplyser, at elgen i øvrigt ikke fejlede andet. Derfor kunne Aalborg Zoos dyrlæge godkende hende som foder til rovdyrene.

Og her kan du se alle dagens fotos fra det store ædegilde:

